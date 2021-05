Muguruza: Vengo a mejorar

Tenis

Viernes 28| 10:48 pm





(EFE).- La española Garbiñe Muguruza no se incluye en el grupo de favoritas para levantar el trofeo en Roland Garros, algo que ya hizo en 2016, pero considera que si los problemas físicos de las últimas semanas le respetan puede mejorar a medida que avancen los partidos.



"Desde que ha empezado la temporada de tierra batida no he estado al cien por ciento, ha sido difícil recuperarme, regresar, entrenar, es algo frustrante, porque a mi la tierra batida me gusta mucho", indicó la hispano-venezolana.



Muguruza, actual 13 del mundo a sus 27 años, prefiere afrontar el torneo como una carrera de supervivencia.



"Me habría gustado jugar unos partidos más, pero físicamente me encuentro bien, tendré que afrontar con lo que tengo el torneo", señaló.



"Antes de un torneo importante, si eres muy competitivo, no te sientes nunca del todo preparado. La clave es con lo que tenga ir jugando partidos. Puedes ir mejorando muchísimo, me ha pasado empezar sin jugar mi mejor tenis y vas avanzando y mejoras. Hay que salir a competir, pero nunca te sientes en la mejor forma, con el tenis de tu vida", reconoció.



La española reconoció que la lesión que le impidió jugar el pasado torneo de Madrid en la pierna izquierda se ha producido en una zona muy sensible, que suele resentirse mucho en su cuerpo cuando fuerza el físico.



"Ahora estoy mejor, a ver si puedo afrontar el torneo limpia del todo, para poder jugar bien", comentó. EFE