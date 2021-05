Delbonis: Fui punto a punto y me vi dentro del partido

Tenis

(EFE).- El argentino Federico Delbonis, que protagonizó una encomiable remontada ante el español Pablo Carreño, duodécimo favorito, reconoció que tras un mal inicio decidió "ir punto a punto" hasta que, "de pronto" se vio "dentro del partido".



Delbonis perdió el primer set por 6-3 y caía también en el segundo 4-0. Después ganó seis juegos consecutivos y se apuntó la segunda manga para igualar el duelo.



"No encontraba mi saque al principio y el juego se empezaba a desmoronar. Pero luego me tranquilicé, vi que Pablo cometía algunos errores y me pude meter en el partido. Vi posibilidades aunque lo veía lejos", analizó el argentino.



"Fui punto a punto y centrado en buscar sensaciones y así empaté a cuatro. Pude ganar seis juegos seguidos y lograr el set. Ahí ya me encontré mejor lógicamente. Después con el resultado a favor jugué un gran tenis", indicó Delbonis que procede de la fase previa y cumple su sexta presencia en Madrid.



Tampoco afectó al argentino el hecho de perder su saque al inicio del set definitivo. Carreño se situó con 2-0 y 3-1 y todo volvió a cambiar otra vez.



"Era ya una situación diferente. En el tercer set estaba más metido en el partido. Las condiciones eran distintas y era más fácil poder romper. Estábamos disputando todos los partidos. Fue así como rompí y luego ponerme en ventaja", destacó Delbonis que ganó (3-6, 6-4 y 6-3).



El argentino, 77 del ránking ATP, semifinalista este año en Santiago, se enfrentará en segunda ronda contra el ganador del encuentro entre el estadounidense Taylor Fritz y el español Albert Ramos. EFE