Halep: "Madrid y Roma son los mejores torneos de tierra"

Tenis

Viernes 30| 12:08 pm





La rumana Simona Halep, verdugo de la española Sara Sorribes en la primera ronda del WTA 1000 Madrid, elogió las condiciones de la competición que se disputa en la Caja Mágica, donde ha ganado dos veces y otras dos, incluida la última, fue finalista.



"Estoy con confianza. He hecho buenos partidos aquí. Siempre que vengo a Madrid tengo confianza porque me gustan las pistas y las condiciones del torneo", dijo Halep que ganó a Sara Sorribes por 6-0 y 7-5.



La rumana, número tres del mundo, ensalzó el torneo de Madrid y el de Roma, los mejores para ella antes del Grand Slam de París, Roland Garros.



"Madrid y Roma son los mejores torneos de tierra así que no me puedo quejar. Este torneo es en tierra, no importan otras circunstancias. Me gusta la altura y se ha visto que he ganado muchos partidos aquí. Me siento bien porque tengo un poder extra cuando golpeo la pelota", dijo la rumana, feliz tras su debut.



"Estoy contenta. Siento el juego y siento la cancha. Me gusta jugar en tierra. Aquí todos los partidos son difíciles. Solo quiero concentrarme y mejorar", explicó Simona Halep que busca su primer título del año para elevar a veintitrés una cosecha de éxitos que incluyen un triunfo en Wimbledon y otro en Roland Garros.



"Sara es una jugadora muy sólida y es difícil jugar contra ella incluso en pista dura. Ahora tiene más confianza y lo ha hecho muy bien en los últimos meses. Creo que puede llegar más alto porque tiene un juego adecuado para ganar partidos contra las mejores", dijo Halep.



Respecto al partido, la rumana indicó que no dio por ganado el choque hasta el final. "Perdí un poco la concentración en el 5-1 del segundo set y luego comencé a fallar un poco más. Pero aún así sabía que ella podía llegar a remontar. Esperaba un partido duro y lo fue".



"Sara ha mejorado y ha jugado mejor en los últimos meses. Sabía que iba a ser difícil porque la gusta mucho la arcilla. Pero también sabía que tenía mi oportunidad así que estoy contenta con la victoria", indicó Simona Halep que se enfrentará en segunda ronda con la china Saisai Zheng "Creo que nunca hemos jugado y el primer partido siempre es difícil. Espero hacer mi mejor tenis y ganar", concluyó. EFE