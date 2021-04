Tsitsipas frena a Sinner para avanzar a la final de Barcelona

Tenis

El griego Stefanos Tsitsipas, número 5 del mundo, avanzó este sábado a la final del Barcelona Open Banc Sabadell-Trofeo Conde de Godó tras frenar el ímpetu de Jannik Sinner con un solvente triunfo por 6-3 y 6-3 en una hora y 23 minutos.



Tsitsipas empezó el partido dispuesto a cortar las alas del joven Sinner desde el juego inaugural, pero el italiano resolvió a su favor las tres primeras bolas de rotura en su contra con las que se encontró el primer turno al saque.



Tras el susto y hasta el ecuador del primer set, el griego siguió mostrando un punto más de tenis y madurez que su rival, pero Sinner, de 19 años, no daba su brazo a torcer armado del desparpajo que le llevó a semifinales.



La resistencia acabó en el octavo juego, cuando Tsitsipas aprovechó la última de las tres oportunidades de rotura que se procuró para poner el 5-3 y cerrar la manga un juego después.



El número 19 de la ATP subió la intensidad de sus golpes en el segundo set, sabedor de que lo ofrecido en el primero no le alcanzaba para ganar, y cerca estuvo de sorprender al segundo cabeza de serie del torneo al disponer de una pelota de 'break' con 2-1 a su favor en el marcador, situación que Tsitsipas logró voltear para poner el 2-2.



Aupado por el fervor de salvar ese momento adverso, el reciente campeón de Montecarlo consiguió quebrar el saque del inexperto Sinner en el juego posterior (3-2).



El número 5 mundial no soltó esa valiosa ventaja hasta la conclusión del partido, que finalmente resolvió por un cómodo 6-3 y 6-3.



Tsitsipas, finalista en Barcelona en 2018, se enfrentará en el partido por el título contra el ganador del cruce entre Pablo Carreño y Rafa Nadal, su verdugo en aquella final de hace tres años.

