Tsitsipas cree que en Barcelona puede dar un "mejor tenis" que en Montecarlo

Tenis

Martes 20| 7:54 am





Stefanos Tsitsipas, número 5 del ránking ATP, aseguró que llega al Barcelona Open Banc Sabadell-Trofeo Conde de Godó con la intención de "dar aún un mejor tenis" que en Montecarlo, donde ganó la pasada semana.



"Creo que muchos oponentes van a querer ganarme después del último torneo (en Montecarlo). Esta semana y la próxima son muy importantes para mostrar algo mejor, continuar jugando igual y sumar puntos en estos torneos importantes", consideró el griego un día antes de su debut en Barcelona frente a Jaume Munar.



Tsitsipas, segundo cabeza de serie del torneo, aseguró que hay "una gran alineación" de tenistas sobre la arcilla barcelonesa, con el once veces campeón del certamen, Rafael Nadal, al frente, además de "otros grandes jugadores".



Pese a la competencia del balear y de raquetas como la de su rival en la final monegasca, el ruso Andrey Rublev, o clásicos de la tierra batida como Fabio Fognini y Roberto Bautista, el griego manifestó sus intenciones de igualar o superar su mejor participación en Barcelona, cuando en fue finalista en 2008.



"Puedo hacer puntos en la temporada de tierra. Creo que puedo hacer más, esto no es todo. Espero jugar mejor", insistió Tsitsipas. en rueda de prensa.



El número cinco mundial dijo que acabar el año entre los tres mejores jugadores de la temporada sería "el primer paso para hacer algo importante" como ganar un Grand Slam.



Tsitsipas recordó que su primera final en Barcelona fue "el inicio" de su recorrido en la ATP y valoró esa actuación como una de sus favoritas, pese a sucumbir por el título frente a Nadal en un choque en el que aprendió "mucho".



"Parece que me gustan las condiciones de aquí", indicó el tenista heleno, antes de reconocer que "es bastante impresionante los once títulos que tiene Nadal en Barcelona, es muy inspirador". EFE