Federer pierde con Basilashvili y cae eliminado en cuartos del torneo de Doha

El tenista suizo Roger Federer fue eliminado en los cuartos de final del torneo de Doha (Catar) tras perder en tres sets con el georgiano Nikoloz Basilashvili, apenas veinticuatro horas después de reaparecer con victoria ante el británico Dan Evans tras 405 días sin competir.



El tenista suizo, actualmente sexto del mundo en el ránking ATP, cayó derrotado con Basilashvili, número 42, que ganó por 3-6, 6-1 y 7-5, y que disputará la semifinal en Doha contra el estadounidense Taylor Fritz, que se impuso a Denis Shapovalov.



A Federer, que llegó a tener una bola de partido para ganar, se le hizo muy cuesta arriba a nivel físico el encuentro tras reaparecer el día anterior venciendo a Evans 405 días después de disputar su último partido, que fue el correspondiente a las semifinales del Open de Australia 2020.



"Es un paso importante para mí jugar en Doha, porque todavía no estoy al cien por cien. Pero es en la hierba cuando quiero estarlo. Por lo tanto, es una derrota muy fácil de digerir. Estoy en el camino correcto, todo es positivo", dijo Federer, al término del partido.



El suizo aún no ha decidido si la próxima semana disputará el torneo ATP 500 de Dubai (Emiratos Árabes Unidos), ciudad en la que completó su recuperación de la doble operación de la rodilla derecha que le mantuvo tantos meses inactivo.



"Aún no lo he decidido. Tengo que hablarlo con el equipo y quería hacerlo tras acabar el torneo. Ahora quería disfrutar del momento porque la victoria contra Evans fue una de las grandes", declaró. EFE