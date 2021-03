Rublev amenaza a Murray en segunda ronda

Tenis

Redacción Deportes. El ruso Adrei Rublev, cuarto favorito, superó al estadounidense Marcos Giron, de la fase previa, por 7-6 (1) y 6-3, y será el rival del británico Andy Murray en la segunda ronda del torneo de Rotterdam.



Murray, que debutó este lunes con una victoria ante el neerlandés Robin Haase en dos horas y media, tendrá ahora una dura prueba, en un momento circunstancial de su carrera.



"Siento que me estoy jugando mi carrera cada vez que salgo a la cancha, lo cual es una motivación en cierto modo, pero también añade un poco de estrés extra", comentó el exnúmero uno del mundo.



"Hay un poco más de dudas. Además, estoy jugando con una placa de metal en la cadera, lo que es difícil. Creedme, no es fácil. Es un gran reto para mí en este momento y lo voy a afrontar, pero no es fácil y los últimos meses han sido un poco difíciles", añadió.



El cara a cara Rublev-Murray favorece al británico que venció en el único duelo entre ambos, en el Abierto de Australia 2017 (6-3, 6-0 y 6-2), pero desde entonces el discípulo del español Fernando Vicente ha madurado y ya figura en el octavo puesto de la lista mundial.



Llega al duelo con su éxito en la Copa ATP formando equipo con Rusia, y los cuartos de final en el Abierto de Australia. Además ha ganado ya siete títulos, cinco de ellos el año pasado.



En otro encuentro de la jornada, el australiano Alex de Miñaur de padre uruguayo y madre española, se impuso a su compatriota John Millman, por 6-1 y 6-4 en ochenta minutos. Ahora se medirá con el japonés Kei Nishikori. EFE.