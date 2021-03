Juan Manuel Cerúndolo vence a Albert Ramos y conquista el Abierto de Córdoba

Tenis

Lunes 1| 5:17 am





El argentino Juan Manuel Cerúndolo se consagró este domingo campeón del Abierto de Córdoba ATP 250 tras vencer por 6-0, 2-6 y 6-2 al español Albert Ramos Viñolas.



Cerúndolo, con 19 años el número 335 de la clasificación mundial, conquistó su primer título en su primera aparición en el cuadro principal de un certamen de ATP y se transformó en el argentino más joven en lograr un título.



Antes lo hizo Guillermo Coria en Viña del Mar, hace 20 años.



El porteño se impuso en tierra batida en una hora y 53 minutos.



El español Ramos (47) planteó una final intensa vivida de principio a fin por el escaso público que pudo acceder a las tribunas.



Para llegar a la final Cerúndolo sorteó la clasificación y luego dejó en el camino a su compatriota Facundo Coria (95), a los brasileños Thiago Monteiro (74) y Thiago Seyboth Wild (119), y al serbio Miomir Kecmanović (41), tercer favorito del certamen cordobés.



“Quiero felicitar a Albert por esta gran final. No lo puedo creer. Fue una semana sensacional y es increíble jugar en casa y lograr este título. Nunca en mi vida había jugado con tanto público en mi vida y estoy muy emocionado. Quiero seguir con mi carrera paso a paso y ahora me concentro en viajar a Buenos Aires para el próximo torneo”, reflexionó Juan Manuel Cerúndolo tras levantar el trofeo.



Por su parte, el catalán en el tiempo de tomar la palabra expresó: “Quiero felicitar a Juanma por el increible torneo que ha hecho. Se ha visto esta semana que el tenis argentino tiene gran futuro. Por mi parte he dado el máximo, he tenido una gran semana pero no pude coronarla con el título y eso me da una lástima”.



Esta fue la tercera edición del Abierto de Córdoba ATP 250, que había coronado al argentino Juan Ignacio Londero en 2019 y al chileno Christian Garín el año pasado, y que marca la primera consagración de un argentino en esta temporada luego de un 2020 sin títulos para los gauchos.



El certamen cordobés se disputó sobre tierra batida y brindó 250 puntos para Juan Manuel Cerúdolo, 150 para Albert Ramos, 90 para los semifinalistas, 45 para los cuartofinalistas, y 20 para los que alcanzaron la segunda ronda.



Este torneo argentino repartió 325.270 dólares, casi la mitad de la edición pasada. / EFE