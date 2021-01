Marcelino: "Haciéndole correr hacia atrás al Madrid se le generan problemas"

Tenis

El entrenador del Athletic Club, Marcelino García Toral, reparó este miércoles, en que al Real Madrid, su rival este jueves en la segunda semifinal de la Supercopa de España, "a veces" cuando se le hace "correr hacia atrás" le "están generando problemas los rivales".



Así lo apuntó este miércoles en la rueda de prensa oficial previa al partido desde el campo de La Rosaleda en Málaga, una comparecencia telemática en la que el técnico asturiano estuvo acompañado del capitán de su equipo Iker Muniain.



En esa conferencia de prensa, Marcelino aseguró que "el Madrid es el favorito" mañana, pero que su equipo tiene "la máxima ilusión y el máximo convencimiento de poder alcanzar la final" del domingo.



En ese sentido, aseguró que "lo primero" que pide a su equipo "es ganar", aunque también espera que muestre durante más tiempo que ante el Barcelona los "buenos primeros 20 minutos" de su, por ahora, único partido al frente del conjunto vasco.



"Lo primero es ir a ganar el torneo. Estamos a dos partidos de ganar la Supercopa, una competición que tiene mucha dificultad, pero venimos con toda la ilusión del mundo se ser competitivos y de ganar al Madrid. Aunque sabemos de la dificultad que tiene, lo que queremos es mantener durante más minutos lo que mostramos al principio ante el Barça", comentó.



También avanzo que, de cara a mañana, los primeros 15 minutos del choque de hace un mes entre los dos equipos en Valdebebas, los previos a la temprana expulsión de Raúl García, "puede servir de referencia", pero también consideró que se trata de "un partido, diferente porque esta es una competición cortita" a la Liga.



Marcelino, en todo caso, cree "conocer bien al Real Madrid" y sabe que "cuando se juega un título es un equipo que aumenta su nivel competitivo en cuanto a regularidad y continuidad".



Por ello, espera que, cuando no tenga el balón, a su equipo le "hagan las menos ocasiones posibles" y que, cuando lo tenga, sea capaz de "atacar" a un Madrid "que acumula mucha gente en ataque" durante la posesión.



"El Madrid ha tenido dificultades cuando ha jugado contra equipos que juegan replegado, pero tenemos que defender mejor que ante el Barça y crearles dudas. Si solo te limitas a defender acabarás perdiendo", reconoció.



En ese sentido, recordó que "el Madrid juega con un 4-4-3 con laterales muy altos, tiene un centro del campo con una gran claridad técnica, en el Modric y Kroos llevan la idea del juego que nos va a obligar a bascular y cuenta con futbolistas determinantes en la parcela ofensivo, a los que es muy posible que añadan a Hazard", ya recuperado. "A ver si con balón a ver si somos capaces de desordenarles", deseó.



Marcelino se detuvo en profundidad en Iñaki Williams, un delantero "rápido y profundo" como los que le gusta utilizar y que ve una pieza clave en su equipo jugando "la mayoría de los partidos de delantero". En ese sentido, quiere que Williams, "se convenza de que es un jugador muy importante y que su rendimiento es muy importante para el equipo".



El técnico de Villaviciosa dio no ser "quien para hablar de otros clubes y futbolistas de otros equipos", cuando le pidieron valorar a Sergio Ramos, pero también apuntó que no cree que "haya ningún entrenador en el mundo que ponga en duda la validez de un futbolista" como el central internacional.



Marcelino, por otro lado, quiso dar el mérito de estar en esta Supercopa a quienes los consiguieron, entre ellos el cuerpo técnico anterior dirigido por Gaizka Garitano.



"El mérito es de los jugadores que están, de los que estuvieron la temporada pasada y de Gaizka y su equipo técnico. Y lo que ocurre a veces en el fútbol, ahora nos toca a nosotros dirigiur a este equipo en este momento. "Ello son más partícipes que yo y mi cuerpo técnico", aseguró.



"Jugamos ante un buen equipo y que es favorito, pero durante 90 minutos vamos a dar todo para ganar el partido. Tenemos la ilusión y el convencimiento de que podemos ganar", resumió las intenciones de su equipo. EFE