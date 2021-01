Español Vilella a la final de la previa por positivo del argentino Cerundolo

Tenis

Martes 12| 6:14 am





El español Mario Vilella se ha clasificado para la última ronda de la previa del Abierto de Australia de tenis, pese a no jugar ante el argentino Francisco Cerúndolo, que dio positivo por covid-19.



"Lamentablemente hoy di positivo de COVID. Me encuentro bien de salud, pero no voy a poder seguir compitiendo en el torneo", anunció el tenista argentino en sus redes sociales.



"Voy a cumplir con los días de aislamiento que me digan y saldré con más fuerzas que antes. Se acabó el Australian Open pero todo sigue", apuntó Cerúndolo.



Vilella se enfrentará por una plaza en el cuadro final al taiwanés Tung-Lin Wual taiwanés, que venció al indio Ramkumar Ramanathan por 6-3 y 6.2. / EFE