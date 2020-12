La WTA reinventa su imagen y renueva la nomenclatura de sus torneo

Tenis

Miércoles 2| 11:12 am





La WTA ha presentado una nueva identidad corporativa -con rediseño de su logotipo-, una campaña de imagen que une a las pioneras con las actuales jugadoras y una nueva nomenclatura para sus torneos, que se llamarán desde ahora WTA 1.000, 500, 250 o 125.



Tras un trabajo conjunto con la ATP (la asociación masculina), a partir de 2021 ambos circuitos compartirán la denominación de los torneos para que los aficionados puedan seguirlos de manera más sencilla.



Los WTA 1.000 englobarán a los antiguos torneos Premier Mandatory y Premier 5; los WTA 500 son los anteriormente llamados Premier 700; los WTA 250 sustituirán a los Internacional; y los WTA 125 a los Serie 125K.



Esta nomenclatura no está vinculada a los puntos de clasificación o a los premios en efectivo.



El nuevo logotipo, de color morado, presenta a una jugadora en el momento de servir, enmarcada en el perfil de una pelota, y se acompaña de las palabras WTA Tour, con una pelota de tenis como barra horizontal de la letra A.



En cuanto a la campaña promocional, que se denomina "WTA For The Game" ("WTA para el juego"), tiene su inspiración en el empoderamiento de las actuales jugadoras, compartido con las generaciones posteriores, señala la WTA. EFE