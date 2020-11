Granollers: "No creo que haya ninguna pareja muy superior"

Tenis

Lunes 16| 11:09 am





El tenista español Marcel Granollers aseguró, después de conseguir la primera victoria de las Finales ATP junto al argentino Horacio Zeballos, que es una edición "muy igualada" y que no hay "ninguna pareja muy superior al resto".



El español apuntó, tras vencer en dos sets a John Peers y Michael Venus, que ya sabían de antemano que iba a ser un partido muy difícil porque se enfrentaban a dos "grandes jugadores en esta superficie".



"Es muy complicado hacerles daño, pero sabíamos que el partido dependería de dos o tres puntos en cada set. Supimos aguantar cuando fuimos por debajo en el segundo set y estamos muy contentos de empezar el torneo con triunfo", dijo el que fuera campeón de este torneo en 2012.



"Es una edición que está muy igualada. No creo que haya una pareja muy superior. El dobles en estas pistas depende de detalles. Estamos felices de haber empezado así", agregó.



Sobre la lesión que le apartó del pasado Masters 1.000 de París-Bercy, Granollers aseguró sentirse "muy bien".



"Apreté la intensidad de los entrenamientos hace tres o cuatro días. Era una lesión que tenía su riesgo de hacerse más grande, así que lo mejor era que me curara bien y que llegara aquí en buenas condiciones", añadió. EFE