Las distintas eras de los Nadal-Djokovic

La final de Roland Garros entre el serbio Novak Djokovic y el español Rafael Nadal será el capítulo 56 del duelo más repetido de la historia del tenis, el noveno en una final de un Grand Slam y el octavo en la tierra batida parisiense.



Djokovic, de 33 años, ha ganado 29 veces, pero solo tres en final de un grande y una sola en Roland Garros; los cuartos de final de 2015. El balance también es positivo para Nadal, de 34 años, en tierra batida, donde ha ganado 17 de los 27 partidos.

Será su 17 duelo a cinco sets, uno de ellos en Copa Davis, con 10 triunfos de Nadal.

La historia de sus enfrentamientos ha pasado por diferentes etapas.



- Las primeras escaramuzas (2006-2007)



El primer Nadal-Djokovic de la historia tiene lugar en Roland Garros en 2006. El español, que defendía el título, se impone en cuartos de final, por retirada del serbio cuando había cedido las dos primeras mangas.



La primera victoria del serbio llega al año siguiente en su tercer duelo, en los cuartos de Miami. En aquel 2007, cuando todavía se hablaba más de la rivalidad entre Nadal y Federer, se miden siete veces, más que ningún otro año. El español le supera de nuevo en las semifinales de Roland Garros y, un mes más tarde, en las de Wimbledon.



- Djokovic domina en pista dura (2008-2009)



El serbio abre con una victoria en 2008 en Indian Wells dos años de dominio sobre la pista dura, mientras que el español sigue mandando en tierra, incluida la semifinal de Roland Garros. Una norma que se rompió en las semifinales de los Juegos de Pekín, jugados sobre cemento y que ganó Nadal.



- Nadal se licencia en pista dura (2010)



Tras haber destronado a Federer en Wimbledon y en Australia, le faltaba al español ganar una final en pista dura a Djokovic, que ya empezaba a ser el tercero de la clase. Lo logra en 2010 con una victoria en 4 sets en la final del Abierto de Estados Unidos con la que completa títulos en los 4 grandes.



- Djokovic gana al fin en arcilla (2011)

En la final del Masters 1.000 de Madrid de 2011 el serbio gana, al fin, sobre tierra batida al español. Ese año, cuando parece imparable, también se impone en la final de Roma, pero en Roland Garros tropezó en semifinales contra Federer. Djokovic vence a Nadal en las finales de Wimbledon y el Abierto de Estados Unidos.



- Nadal mantiene el trono de la tierra (2012-2013)



Al año siguiente, que comienza con triunfo de Djokovic en la final del Abierto de Australia, Nadal vuelve a dominar en tierra batida, con victorias en las finales de Monte Carlo, Roma y Roland Garros sobre el serbio. En 2013, aunque Djokovic le arrebata Montecarlo, el español, que había pasado siete meses ausente de las pistas por una lesión, regresa con fuerza y vence en la semifinal de Roland Garros en 5 sets, uno de los partidos más vibrantes de la historia del torneo. No en vano, el español le citó el primero como el más especial de sus 100 duelos en París.



Recuperado, Nadal se impone también la final del Abierto de Estados Unidos y solo al final de temporada el serbio vuelve a dominar en pista dura.



- La travesía del desierto de Nadal (2014-2016)



En 2014 la historia se repite, Djokovic se hace con Roma pero el español se muestra intratable en Roland Garros, donde le gana su segunda final. Al año siguiente Nadal vive su particular "vía crucis" mental, sin sumar torneos importantes por vez primera desde 2005. En Roland Garros Djokovic se aprovecha de esa debilidad y le asesta la segunda derrota en ese Grand Slam, aunque no aprovecha la eliminación del español y pierde la final contra el Stan Wawrinka.



La travesía del desierto del español continúa en 2016, donde tras perder la final de Roma contra Djokovic se ve obligado a retirarse de Roland Garros por una lesión. El serbio gana su único título en París.



- Djokovic desmotivado, Djokovic recuperado (2017-2018)



La victoria en el único Grand Slam que le faltaba, con Nadal y Federer en proceso de recuperación, vacían de motivación al serbio, que se desploma en el ránking. En 2018 comienza su recuperación y aunque en Roland Garros cae en cuartos contra el sorprendente Marco Cecchinato, dejando vía libre a Nadal para conquistar su décima corona contra el austríaco Dominic Thiem, alcanza la final de Wimbledon, donde frente al español logra su primer Grand Slam desde su triunfo en París dos años antes.



- Vuelta al "statu quo" (2019-2020)



Recuperado, el serbio se impone en la final de Australia de 2019 en otro de los duelos más brillantes entre ambos. El serbio amenaza ahora a Nadal en su feudo más inexpugnable./ EFE