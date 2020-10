Carreño critica la estrategia de Djkovic y su constante atención médica

Tenis

FREDDY PERDOMO | @SpgFreddy

Novak Djokovic no sale de una polémica cuando ya está en otra, esta vez tras las declaraciones de Pablo Carreño, quien criticó la estrategia del número uno del ranking, asegurando que siempre pide la asistencia médica cuando se ve metido en un aprieto.

El español no ocultó su enfado en la rueda de prensa post partido y declaró: “No me sorprende. Es algo bueno porque cada vez que está en aprietos suele hacerlo. Quiere decir que lo he puesto en aprietos, que no estaba cómodo, he conseguido jugar en un nivel alto y él tenía dudas. Lleva mucho tiempo haciendo esto, cada vez que se le complica pide asistencia médica. No sé si tiene un problema en el hombro o es algo mental cada vez que la cosa se le pone complicada. No es algo que me haya descentrado porque sabía que iba a pasar en el US Open, que pasaría aquí y que seguirá pasando”.

Hasta el momento el serbio no se ha proclamado sobre las palabras de Carreño, y está enfocado en el duelo de semifinales del Roland Garros, donde se medirá con Stefanos Tsitsipas, verdugo de Andrey Rublev en otro duelo de cuartos de final del Grand Slam de París.