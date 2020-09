Dellien y el maleficio de Roland Garros

Tenis

Martes 29| 2:36 pm





No tiene suerte el boliviano Hugo Dellien en Roland Garros, su torneo favorito, en el que este martes sufrió su segunda derrota en dos participaciones, en ambos casos mermado físicamente.



En la pasada edición, cuando se convirtió en el primer boliviano en entrar en el cuadro grande de Roland Garros en 80 años, sufrió un esguince cuando dominaba su duelo contra el griego Stefanos Tsitsipas, lo que le dejó sin opciones pasar a tercera ronda en su primera aparición en un Grand Slam.



Este año, en el que venía muy mermado físicamente por el parón provocado por la pandemia y una cuarentena impuesta en el Abierto de Estados Unidos, notó un desgarro muscular cuando jugaba contra el experimentado lituano Ricardas Berankis, que acabó por derrotarle 6-1, 6-4 y 6-4.



"Es un poco triste, el segundo Roland Garros que juego y en ambos sufro una lesión", lamentó el tenista, que posiblemente salta del top 100 tras esta derrota.



"Lo positivo puedo sacar es que puse mucha actitud todo el partido, intenté competir con lo que tenía, buscar alguna oportunidad, pero no se me dio", aseguró el boliviano./ EFE