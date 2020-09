Djokovic: "Estar invicto me impulsa a jugar aun más fuerte cada partido"

No tiene dudas de llegar lejos en el Abierto

La marcha triunfal del serbio Novak Djokovic se extendió este viernes a 26-0 después de ganar en tres sets seguidos por 6-3, 6-3 y 6-1 al alemán Jan-Lennard Struff en la tercera ronda del Abierto de Estados Unidos y conseguir el pase a los octavos de final por decimotercera vez consecutiva.

"No es algo que me haya establecido, lo de mantener el invicto, pero tengo que reconocer que es una motivación extra que me impulsa a jugar más fuerte en cada partido", reconoció Djokovic al concluir el partido ante Struff, el quinto entre ambos, incluido el de la pasada semana en los cuartos del torneo de Cincinnati, para tener marca perfecta de 5-0 frente al alemán.

Djokovic, que apenas necesitó una hora y 43 minutos para ganar a Struff, explicó que había tenido una "muy, muy buena actuación".

"Me las arreglé para leer bien su servicio. Hice un quiebre necesario en el primer set. Me enfrenté a dos puntos de quiebre en el juego de apertura", explicó Djokovic. "La trayectoria del partido puede ser diferente si pierdes tu servicio contra un tipo grande como Struff, quien saca muy bien y tiene un juego muy poderoso y agresivo desde el fondo de la cancha".

De cómo se estaba sintiendo con su juego de cara a la segunda semana del Abierto, Djokovic destacó que ha estado "jugando bien las últimas semanas, entrenando bien".

En ese sentido, dijo que no tenía dudas de que podía llegar lejos en la competición del Abierto, donde busca su cuarto título y el decimoctavo de Grand Slam.

"Me siento muy bien. Confío en mi juego. Estoy tomando eso en cada partido que puedo jugar", subrayó Djokovic, que el domingo buscará su vigésimo séptima victoria consecutiva de 2020 cuando se enfrente al español Pablo Carreño, vigésimo cabeza de serie, quien ganó 6-4, 6-3, 6-2 al lituano Ricardas Berankis.

El español ha estado aquí antes. Fue semifinalista del US Open en 2017. Djokovic tiene una ventaja de 3-0 en los enfrentamientos directos, algo que no le dice nada al número uno del mundo.

"Es un jugador muy sólido", admitió Djokovic. "No necesariamente posee armas grandes, pero todos los tiros desde el fondo de la cancha: derecha, revés. Sus voleas son muy buenas. Saca bien, devuelve. Así que tengo que estar listo para muchos intercambios.

Djokovic reconoció que se iba a tratar de un partido muy exigente tanto desde el aspecto físico como mentalmente.

EFE