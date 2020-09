Azarenka reivindica a las tenistas que son madres: "Creo que son héroes"

Tenis

La bielorrusa Victoria Azarenka pasó este jueves a la tercera ronda del Abierto de Estados Unidos y consideró "increíble" el número de competidoras que, como ella, concilian su carrera profesional con la vida familiar, reinvindicando a las mujeres que "son capaces de cumplir sus sueños y conciliar la maternidad".



Azarenka, exnúmero uno del mundo y que ganó la semana pasada el torneo de Cincinnati disputado en las mismas pistas de Flushing Meadows que el US Open, venció en dos sets esta noche a su compatriota Aryna Sabalenka, que entró al cuadro principal como quinta cabeza de serie.



La bielorrusa de 31 años dijo sentirse con confianza en el Grand Slam estadounidense tras ganar el que describió como su "primer título como madre" y vio tan solo "cuestión de tiempo" avanzar en esta competición, en la que aplaudió que haya más jugadoras que han decidido tener hijos, una de ellas la excampeona Serena Williams.



"Viendo ese aumento de mujeres que pueden cumplir sus sueños y equilibrar la maternidad, creo que son todas héroes", explicó la deportista, que dijo querer ser "un ejemplo" para su hijo, de casi cuatro años.



En la cancha, señaló que la maternidad ha cambiado su forma de entrenar y de mentalizarse para los momentos duros porque "si iba a hacer este retorno, tenía que hacer las cosas diferentes".



"Creo que la manera en que abordo la pista, el fitness, todo lo relacionado con mi trabajo ha cambiado en base a mi percepción. Y la COVID-19 ha sido una cosa terrible, pero a mi me ha dado pausa y me ha permitido revisar muchas cosas por mí misma", comentó.



Azarenka fue preguntada por varios temas, desde la crisis en Bielorrusia, donde dijo estar en contacto con su familia y deseó que sus compatriotas hubieran visto el partido de hoy, hasta su dominio del idioma español, sobre el que bromeó que todavía no habla "como Rafa" (Nadal).



"Mi español está mejorando y conozco muchas letras de muchas canciones de reguetón", dijo con una sonrisa. / EFE