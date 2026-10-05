¡Escándalo en el tenis! Medvedev es descalificado contra Djokovic por golpear a un fan con la pelota

Daniil Medvedev quedó descalificado de las semifinales del China Open después de golpear accidentalmente con una pelota a un espectador ubicado en la primera fila, en la jornada de este lunes 5 de octubre.

El ruso se encontraba abajo 7-5 y 5-3 ante Novak Djokovic, con el serbio sacando para partido y el marcador 15-15, cuando no pudo alcanzar uno de los golpes de su rival. La pelota rebotó en el fondo de la pista y Medvedev la impactó nuevamente, enviándola directamente hacia el rostro de un aficionado.

El espectador recibió el impacto en el ojo y tuvo que ser retirado de la grada mientras se mostraba visiblemente afectado por el golpe. Después de consultar con un funcionario de la ATP, el juez de silla Mohammed Lahyani decidió descalificar al tenista ruso, poniendo fin de manera abrupta a un partido que estaba a pocos puntos de terminar. La decisión recordó inevitablemente a la descalificación que sufrió el propio Djokovic en el US Open 2020, cuando golpeó accidentalmente a una juez de línea con una pelota.

Djokovic avanza a la final tras descalificación de Daniil Medvedev

Tras conocer la decisión, Djokovic mostró su preocupación por el aficionado y también expresó su solidaridad con Medvedev. El serbio, ganador de 24 títulos de Grand Slam, aseguró que esperaba que el espectador no hubiera sufrido una lesión grave y señaló que conocía perfectamente la sensación de ser descalificado durante un partido importante. Además, consideró que Medvedev no tuvo intención de provocar el incidente.

El episodio se suma a una serie de situaciones disciplinarias protagonizadas por Medvedev en los últimos tiempos. El ruso fue multado con 31.500 libras el año pasado después de protagonizar una polémica durante el US Open, mientras que en abril de 2026 recibió otra sanción por conducta antideportiva tras romper su raqueta durante una contundente derrota 6-0 y 6-0 ante Matteo Berrettini en Montecarlo. Esta vez, el incidente tuvo consecuencias todavía mayores y terminó costándole su presencia en una semifinal del circuito ATP.