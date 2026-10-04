Proeza de leyenda: Djokovic remonta ante Zverev y se cita con Medvedev en Semifinales

Novak Djokovic continúa agigantando su mito en el circuito ATP. En una batalla épica de cuartos de final en el ATP 500 de Pekín, el tenista serbio sacó a relucir toda su garra y temple para concretar una remontada memorable ante el alemán Alexander Zverev con parciales de 4-6, 6-4 y 6-4.

El triunfo no solo le asegura al exnúmero uno del mundo un boleto a las semifinales en la capital china, sino que estira un récord sin precedentes: Djokovic eleva su registro histórico a 32 victorias sin derrotas en el Abierto de China, consolidándose como un rey absoluto sobre la pista dura de Pekín.

Remontada de jerarquía ante el máximo sembrado

El compromiso comenzó con Zverev marcando la pauta desde el servicio y aprovechando los titubeos iniciales del serbio para adueñarse del primer parcial por 6-4. Sin embargo, fiel a su estilo combativo, Djokovic ajustó la devolución, incrementó la agresividad desde el fondo de la cancha y contuvo el poderío del teutón para igualar las acciones en el segundo set.

En el parcial definitivo, con ambos tenistas rindiendo al límite en lo físico, el balcánico tiró de jerarquía para salvar puntos de quiebre en momentos críticos y dar el golpe preciso que sentenció el choque tras dos horas y media de alta intensidad.

Clásico ante Daniil Medvedev en semifinales

Con el pase a la penúltima ronda asegurado y la racha de 32-0 intacta, Djokovic protagonizará un nuevo capítulo de su rivalidad ante el ruso Daniil Medvedev, quien viene de superar al argentino Francisco Cerúndolo.

El choque entre dos de los mejores jugadores sobre canchas rápidas promete emociones garantizadas en la lucha por un cupo a la gran final del certamen asiático.