Choque de gigantes en Pekín: Zverev y Djokovic se cruzan en unos cuartos de final con sabor a gran final

El cuadro principal del ATP 500 de Pekín regalará un espectáculo de máximo nivel para los fanáticos del deporte blanco. Este domingo, el alemán Alexander Zverev y el serbio Novak Djokovic chocarán en la ronda de cuartos de final, en un compromiso con aroma a final anticipada que acaparará todas las miradas del circuito.

El duelo entre dos de las raquetas más dominantes del tenis moderno promete intensidad táctica, peloteos de largo aliento y máxima exigencia física desde el primer servicio.

Una rivalidad marcada por grandes batallas

Tanto Zverev como Djokovic llegan al torneo asiático en busca de puntos cruciales para la recta final de la temporada. Con antecedentes memorables en Grand Slams, Juegos Olímpicos y Torneos de Maestros, el cara a cara entre el gigantón teutón y el ganador de 24 grandes garantiza un duelo no apto para cardíacos.

La solvencia con el saque y la potencia desde el fondo de la cancha por parte de Zverev chocarán de frente contra la devolución legendaria y la cobertura de pista inigualable del tenista de Belgrado.

El ganador de este electrizante cruce no solo dará un golpe de autoridad en la capital china, sino que se posicionará como el gran candidato a levantar el trofeo en el certamen chino. La mesa está servida para una jornada dominical imperdible en la gira asiática.