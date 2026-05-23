INTT cerrará parcialmente la Autopista Regional del Centro (ARC) de Caracas a Carabobo

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El Instituto Nacional de Transporte Terrestre (INTT) informó que este sábado 23 de mayo se aplicará una restricción parcial en el tránsito vehicular de la Autopista Regional del Centro (ARC), específicamente en el sentido Caracas a Campo Carabobo.

Según el comunicado del ente publicado en sus redes sociales, el cierre parcial se debe a la celebración de la 5ta Edición del Gran Fondo Batalla de Carabobo. El operativo de seguridad y restricción vial vial comenzará a partir de las 5:00 de la mañana.

Ruta afectada y habilitación de canales

Para garantizar tanto el desarrollo de la actividad ciclística como la movilidad de los usuarios, se habilitará un solo canal de circulación en el sentido mencionado. El INTT detalló la extensión del recorrido afectado. "Esta medida iniciará en la Alcabala 3 de la Autopista Valle-Coche y continuará por la ARC hasta la Autopista del Sur en Campo Carabobo".

Llamado a la prevención

Las autoridades hicieron un exhorto formal a los conductores, transportistas y usuarios que frecuentan esta importante arteria vial a tomar las previsiones necesarias, planificar rutas alternas con anticipación y mantenerse atentos a las indicaciones de los cuerpos de seguridad ciudadana desplegados en el trayecto.

Comunicado íntegro