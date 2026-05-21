¡Atención venezolanos en el exterior! Nuevo sistema digital para viajar a Venezuela

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El Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela ha dado un paso significativo hacia la modernización de sus servicios consulares. A través de un comunicado oficial emitido este viernes, la Cancillería anunció la puesta en marcha de una plataforma digital diseñada exclusivamente para gestionar el documento electrónico de viaje. Esta nueva herramienta permitirá a los ciudadanos venezolanos que se encuentran en el exterior tramitar de manera completamente remota la autorización necesaria para ingresar legalmente al territorio nacional.

La iniciativa surge como una respuesta institucional para agilizar los procesos migratorios y facilitar los trámites de la comunidad de migrantes desde cualquier parte del mundo. Al digitalizar el proceso, las autoridades buscan descongestionar las sedes consulares y ofrecer una alternativa rápida y segura. El sistema implementado destaca por incorporar un registro en línea, validación automatizada de datos, pasarelas de pago seguro y la opción de descarga inmediata del documento mediante un código QR de verificación.

Habilitan plataforma digital para documentos de viaje electrónicos

Este nuevo instrumento electrónico funciona estrictamente como un salvoconducto de emergencia. Está dirigido de forma prioritaria a aquellos ciudadanos que necesitan retornar con urgencia a Venezuela pero no cuentan con su Pasaporte vigente, ya sea por motivos de vencimiento, pérdida, robo o un avanzado estado de deterioro. Hasta ahora, conseguir este permiso requería citas presenciales extenuantes, pero con el código QR, los viajeros podrán validar su estatus directamente en las aerolíneas y puntos de control migratorio.

Para los usuarios, la recomendación principal es tener a mano la documentación de identidad básica al momento de ingresar a la plataforma web para evitar retrasos en la validación automatizada. Aunque el sistema promete reducir sustancialmente los tiempos de espera, la veracidad de los datos cargados sigue siendo crucial para la emisión exitosa del documento. Con esta medida, se abre una ventana de alivio para miles de venezolanos que buscan reencontrarse con sus familias sin las trabas burocráticas del pasado.