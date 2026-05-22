Estados Unidos realizará simulacro de vuelo sobre Caracas ¿Cuándo?

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El Gobierno de Venezuela informó que autorizó a Estados Unidos a realizar un simulacro de vuelo en caso de emergencia médica sobre las instalaciones de la Embajada de este país en la ciudad de Caracas. De acuerdo con un comunicado oficial emitido por la Cancillería, la actividad se ejecutará tras una solicitud formal presentada por la delegación diplomática estadounidense.

El ejercicio está diseñado para ensayar la capacidad de respuesta ante eventuales emergencias médicas o situaciones de contingencia catastrófica, el cual está previsto para este sábado 23 de mayo, aunque no se especificó la hora de las maniobras sobre la capital de la república.

Las autoridades venezolanas enfatizaron que este tipo de maniobras forman parte de los protocolos regulares de seguridad y protección diplomática que se implementan de manera habitual para resguardar al personal extranjero en el país. Como parte del simulacro, dos aeronaves realizarán sobrevuelos controlados sobre la capital y aterrizarán en las instalaciones de la embajada referida.