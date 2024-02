¡Nuevo mes con aumento! Estos son los bonos de la Patria del 1 al 6 de febrero

La plataforma Patria es un mecanismo de protección social creado por el presidente Nicolás Maduro en el año 2017.

Los programas sociales permiten mitigar el impacto de la crisis inflacionaria, además, la adquisición de productos de la canasta básica, pagos de servicios, recargas de línea telefónica, entre otras.

Recientemente, la cuenta oficial de Canal Patria en la red social Telegram informó la liberación de varios subsidios del 1 al 6 de febrero:

100% Amor Mayor: Del 4 al 6 de febrero.

Guerra Económica para jubilados: 1 de febrero.

Corresponsabilidad y Formación: Durante los primeros días del mes.

¿Por qué no me llegan los bonos de la Patria?

Si no eres beneficiado por los bonos de la Patria, te recomendamos verificar la información suministrada en el Sistema. También, es importante que mantengas tu perfil actualizado, completando las encuestas de mercado, servicios y CLAP.

¿Cómo puedo saber si soy uno de los beneficiados?

Los números oficiales de Patria son 3532 y 67373. En este sentido, los beneficiados son notificados vía SMS.

¿Cuánto tiempo tengo para aceptar el bono de la Patria?

Los beneficiarios tienen un lapso de 15 días para ingresar en el monedero de Patria y aceptar la bonificación.

¿Cuáles bonos fueron entregados en febrero 2024?

En el mes de febrero el Sistema Patria asignó varias compensaciones económicas dirigidas a sectores priorizados. Te brindamos un listado:

Hogares de la Patria.

José Gregorio Hernández.

Economía Familiar.

Lactancia Materna.

Parto Humanizado.

100% Escolaridad.

¿Cómo cobrar los bonos de la Patria febrero 2024?

Debes tener a la mano un equipo móvil, dispositivo electrónico o en su defecto, acceso a un ordenador. Seguidamente, cumple a cabalidad los siguientes pasos: