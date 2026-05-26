Esto es lo que cuesta tramitar el pasaporte venezolano en 2026

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Hasta la fecha, el Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) mantiene el precio del pasaporte ordinario y exprés fijado en dólares o según el cambio a la tasa oficial del Banco Central de Venezuela (BCV).

Costo del pasaporte

El pasaporte ordinario se entrega entre 8 a 15 días hábiles después de la captación de datos. De acuerdo al cambio de este 26 de mayo, establecido en Bs. 535,38, el precio está en:

Desde los 3 meses hasta los 3 años de edad: $120 o Bs. 64.245,60

Entre los 3 años y 17 años con 11 meses: $164 o Bs. 87.802,32

A partir de los 18 años de edad: $216 o Bs. 115.642,08

Precio del pasaporte exprés

Para solicitar el documento con urgencia, el Saime habilitó en su sede principal de Caracas un pasaporte exprés que se entrega en menos de 48 horas; sin embargo, tiene un precio establecido en:

Desde los 3 meses hasta los 3 años de edad: $290 o Bs. 155.260,20

Entre los 3 años y 17 años con 11 meses: $310 o Bs. 165.967,80

A partir de los 18 años de edad: $350 o Bs. 187.383

Cabe acotar que el ente no acepta pago en moneda extranjera; únicamente permite transacciones en bolívares a través de su portal web con las siguientes bancas: Banco de Venezuela, Mercantil, Banesco y Bancamiga.