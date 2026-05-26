Anuncian nueva conexión aérea entre Colombia y Venezuela

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La aerolínea Avianca anunció la apertura de una nueva ruta internacional directa que conectará a Bogotá con Maracaibo a partir del próximo 28 de agosto de 2026.

Esta nueva conexión busca dinamizar el turismo y fortalecer las relaciones comerciales entre Colombia y Venezuela. Además, mejora la movilidad de los pasajeros que viajan constantemente por razones económicas, familiares y empresariales.

Para el sector aeronáutico, este tipo de rutas consolida de manera definitiva la recuperación integral del tráfico regional en América del Sur. También conecta al Zulia, uno de los estados con más afluencia de personas, que podrán conectar con más de 80 destinos en América y Europa.

Esta nueva ruta aérea será operada con aeronaves Airbus A320 con una capacidad de 180 pasajeros por vuelo.