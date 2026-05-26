Embajada de Estados Unidos abre nuevos puestos de trabajo para venezolanos

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Este 26 de mayo, la Embajada de Estados Unidos en Venezuela abrió nuevas vacantes de empleos en tres áreas claves: administración, seguridad y mantenimiento.

Los interesados pueden postularse a través de su plataforma digital ERA, donde los aspirantes deben completar su perfil profesional. Este proceso forma parte de la misión diplomática para completar su equipo en la sede ubicada en Colinas de Valle Arriba.

Vacantes disponibles

Hasta el momento, solo tres vacantes están disponibles para los profesionales en Caracas, entre las áreas en búsqueda de personal se encuentran: recursos humanos, seguridad y mantenimiento. Hace dos semanas, la sede diplomática publicó ofertas de empleo, por lo que este procedimiento se hace cada vez más costumbre:

Especialista en Recursos Humanos

Investigador de Seguridad

Mecánico de Mantenimiento de Generadores

Pasos para aplicar a un empleo

Para ser uno de los posibles seleccionados, se debe aplicar únicamente por el portal web antes mencionado y enviar la solicitud en línea. Los pasos a seguir son: