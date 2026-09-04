¡Atención! Sistema Patria inicia pago de un nuevo bono para el mes de septiembre

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El esperado pago del Bono Único Familiar correspondiente a septiembre de 2026 ya comenzó. Este viernes 4 de septiembre, el Ejecutivo Nacional inició la entrega del beneficio mediante la plataforma Sistema Patria, uno de los subsidios mensuales dirigidos a los hogares registrados en el sistema.

La asignación se realiza de manera progresiva, por lo que no necesariamente todos los beneficiarios recibirán el dinero al mismo tiempo.

La confirmación puede llegar mediante un mensaje de texto enviado desde el número corto 3532 o a través de la aplicación veMonedero, según la información difundida por 2001.

¿Cuál es el monto del Bono Único Familiar en septiembre?

Para septiembre de 2026, el monto base estimado se ubica en Bs. 12.075,00, mientras que también se contempla un posible complemento de Bs. 4.500. De concretarse ambas asignaciones, el beneficiario podría recibir hasta Bs. 16.575.

Sin embargo, vale aclarar que, el monto definitivo queda establecido al momento de la liberación oficial del beneficio en la plataforma, por lo que los usuarios deben revisar directamente su cuenta para conocer la cantidad acreditada.

El pago llega con un incremento respecto al mes anterior. En agosto, el Bono Único Familiar se ubicó en un monto referencial de Bs. 11.175, mientras que para septiembre se esperaba un ajuste relacionado con el mecanismo de indexación y las actualizaciones económicas nacionales.

¿Quiénes reciben el bono?

El Bono Único Familiar está dirigido a los jefes de familia registrados en el Sistema Patria. Para optar a la asignación, los usuarios deben mantener actualizados sus datos personales y los integrantes de su núcleo familiar dentro de la plataforma.

Este beneficio reúne diferentes programas de protección social que anteriormente se entregaban por separado, entre ellos Hogares de la Patria, Economía Familiar, 100 % Escolaridad, Parto Humanizado, Lactancia Materna y José Gregorio Hernández.

¿Cómo saber si ya recibiste el Bono Único Familiar?

Los beneficiarios pueden comprobar la llegada del pago al recibir la notificación correspondiente y posteriormente ingresar al Monedero Patria para verificar el saldo. La plataforma también permite gestionar los fondos una vez que aparecen acreditados.

Con el inicio de la jornada de septiembre, los usuarios deberán permanecer atentos durante los próximos días, ya que la entrega se desarrolla de forma gradual.