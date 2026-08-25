Servicios

Sistema Patria aprueba nómina para el sector educativo: Inicia el abono de agosto

De acuerdo con el informe institucional, las asignaciones autorizadas contemplan el pago de la segunda quincena de agosto

Por

Meridiano

Martes, 25 de agosto de 2026 a las 07:58 pm
Sistema Patria aprueba nómina para el sector educativo: Inicia el abono de agosto
Bono para educadores / Cortesía
Suscríbete a nuestros canales

Trabajadores activos y jubilados del sector educativo en Venezuela esperan por el depósito de sus sueldos y beneficios laborales correspondientes al cierre de mes.

NOTAS RELACIONADAS

 La Dirección de Recursos Humanos de la Universidad del Zulia (LUZ) anunció oficialmente que las nóminas fueron validadas y liberadas a través de la plataforma Patria.

De acuerdo con el informe institucional, las asignaciones autorizadas contemplan el pago de la segunda quincena de agosto de 2026, además del ajuste por concepto de Cestaticket, por un monto de Bs. 30.302,00 para el personal de la casa de estudios.

Asimismo, la aprobación incluye las bonificaciones complementarias de guardería, becas y primas especiales dirigidas a los trabajadores docentes, administrativos y obreros.

Tras recibir la certificación del Sistema Patria, las autoridades universitarias iniciaron las gestiones operativas con la banca para procesar las transferencias directas.

Se estima que el abono se haga efectivo de manera gradual a los beneficiarios durante las próximas horas, esquema de pago que también se extenderá al personal adscrito al Ministerio de Educación.

Tag de notas

Las más leídas

Tag de notas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
VE
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)
Servicios

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

¿Quiere recibir notificaciones de alertas?