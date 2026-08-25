Sistema Patria aprueba nómina para el sector educativo: Inicia el abono de agosto

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Trabajadores activos y jubilados del sector educativo en Venezuela esperan por el depósito de sus sueldos y beneficios laborales correspondientes al cierre de mes.

La Dirección de Recursos Humanos de la Universidad del Zulia (LUZ) anunció oficialmente que las nóminas fueron validadas y liberadas a través de la plataforma Patria.

De acuerdo con el informe institucional, las asignaciones autorizadas contemplan el pago de la segunda quincena de agosto de 2026, además del ajuste por concepto de Cestaticket, por un monto de Bs. 30.302,00 para el personal de la casa de estudios.

Asimismo, la aprobación incluye las bonificaciones complementarias de guardería, becas y primas especiales dirigidas a los trabajadores docentes, administrativos y obreros.

Tras recibir la certificación del Sistema Patria, las autoridades universitarias iniciaron las gestiones operativas con la banca para procesar las transferencias directas.

Se estima que el abono se haga efectivo de manera gradual a los beneficiarios durante las próximas horas, esquema de pago que también se extenderá al personal adscrito al Ministerio de Educación.