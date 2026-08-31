Pagan bono de Corresponsabilidad y Formación de agosto para este grupo de trabajadores

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El Gobierno de Venezuela depositó el pago del bono de Corresponsabilidad y Formación del mes de agosto. Esta ayuda económica fue depositada en la billetera digital del Sistema Patria. El monto pagado varía de acuerdo al organismo donde prestan servicio y ejercen sus cargos los trabajadores.

A través de un mensaje difundido el viernes 28 de agosto en las plataformas sociales del Canal Patria Digital se pudo conocer que el monto otorgado es de Bs. 142.500 o 179,24 dólares a la tasa de cambio vigente del Banco Central de Venezuela (BCV) de ese día.

El mensaje difundido destacó que este bono va dirigido a los trabajadores de la administración pública pertenecientes a la nómina especial de cada ente del Estado.

Notificación y pasos para hacer efectivo el cobro

Los adultos mayores reciban el bono serán notificados de manera directa mediante un mensaje de texto que llegará a sus teléfonos móviles desde el número corto institucional 3532.

Para disponer del dinero y transferirlo a las cuentas bancarias personales, los usuarios deben cumplir con el siguiente procedimiento estándar dentro de la plataforma digital: