Pagan bono de Corresponsabilidad y Formación de agosto para este grupo de trabajadores

El Gobierno de Venezuela depositó el pago del bono de Corresponsabilidad y Formación del mes de agosto. Esta ayuda económica fue depositada en la billetera digital del Sistema Patria. El monto pagado varía de acuerdo al organismo donde prestan servicio y ejercen sus cargos los trabajadores.
A través de un mensaje difundido el viernes 28 de agosto en las plataformas sociales del Canal Patria Digital se pudo conocer que el monto otorgado es de Bs. 142.500 o 179,24 dólares a la tasa de cambio vigente del Banco Central de Venezuela (BCV) de ese día.
El mensaje difundido destacó que este bono va dirigido a los trabajadores de la administración pública pertenecientes a la nómina especial de cada ente del Estado.
Notificación y pasos para hacer efectivo el cobro
Los adultos mayores reciban el bono serán notificados de manera directa mediante un mensaje de texto que llegará a sus teléfonos móviles desde el número corto institucional 3532.
Para disponer del dinero y transferirlo a las cuentas bancarias personales, los usuarios deben cumplir con el siguiente procedimiento estándar dentro de la plataforma digital:
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Iniciar sesión formal en el Sistema Patria con sus credenciales de acceso.
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Dirigirse a la barra de opciones superior, pulsar en la sección “Monedero” y posteriormente hacer clic en “Retiro de fondos”.
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Seleccionar con precisión el monedero de origen, digitar el monto total a transferir y elegir la cuenta bancaria de destino de los fondos.
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Oprimir el botón de “Continuar” y, tras verificar los datos, seleccionar “Aceptar”.