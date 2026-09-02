Pagan Bono Especial de Vacaciones 2026 a trabajadores de este sector público

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El Ejecutivo nacional inició el pasado lunes 31 de agosto de 2026 el pago denominado Bono Especial de Vacaciones, dirigido específicamente a trabajadores del sector educativo que cumplen con las condiciones establecidas para recibirlo.

La información fue difundida por el Canal Patria Digital y posteriormente confirmada por la Federación Nacional de Trabajadores de la Educación en Venezuela (Fenatev) mediante sus redes sociales.

¿De cuánto es el Bono Especial de Vacaciones?

Para esta nueva entrega, el monto establecido es de Bs. 51.350, de acuerdo con la información oficial difundida sobre el beneficio.

Tomando como referencia la tasa de cambio vigente del Banco Central de Venezuela (BCV) utilizada en la publicación, el pago equivale a aproximadamente US$64,32.

El monto representa uno de los datos que más interés genera entre los beneficiarios, especialmente en un contexto en el que los trabajadores venezolanos suelen consultar cuánto representan en dólares las asignaciones depositadas en bolívares.

Es importante precisar que la cifra en dólares es una equivalencia calculada con la tasa de cambio señalada en la información sobre el bono y no significa que el beneficiario reciba el pago directamente en moneda estadounidense.

¿Quiénes reciben este bono?

De acuerdo con la información difundida por el Canal Patria Digital y confirmada por Fenatev, el Bono Especial de Vacaciones 2026 está destinado a docentes estadales activos y jubilados.

Esto diferencia esta asignación de otros bonos otorgados al sector educativo durante el año, ya que en esta oportunidad se especifica que también están contemplados los docentes estadales que se encuentran jubilados.

La asignación corresponde al sector educación y su entrega se realiza mediante la Plataforma Patria, por lo que los beneficiarios deben estar atentos a la recepción del beneficio dentro del sistema.

La asignación forma parte de los beneficios económicos que se han venido anunciando para trabajadores de diferentes sectores de la administración pública durante 2026.

En julio, por ejemplo, también se había anunciado un Bono Especial de Vacaciones para personal docente, administrativo y obrero activo, con un monto diferente.