Dólar BCV abre este 2 de septiembre con este precio

Suscríbete a nuestros canales

El Banco Central de Venezuela informó sobre el precio del dólar y euro que circularán este miércoles 2 de septiembre. Esta actualización fue publicada en la página web del BCV y en sus respectivas redes sociales. Recordemos que estos montos son los que deben usar los comercios para las transacciones de productos o servicios.

Según el reporte del BCV, el precio del dólar estadounidense este martes 1 del mes en curso en Bs 801,17. Asimismo, el euro se plantó en 929,09 bolívares. Ambas monedas tuvieron un incremento al termino de la última jornada de trabajo de las mesas de cambio.

En desarrollo