¿A cuántas onzas equivale una taza? Hora de descifrar este misterio

Desde luego que es preferible tener a la mano todos los elementos de medición a la hora de cocinar. Eso facilitaría el trabajo y te evitaría mayores inconvenientes con las cantidades más exactas. Sin embargo, también es una posibilidad que un día particular tengas que apegarte a otras formas que desconocías.

Precisamente, de ocurrir, el mundo no se acaba y afortunadamente tendrías alternativas para ayudarte. En este recuento queremos llevarte a esas técnicas, que salvarían tu jornada sin poner en riesgo una gran comida.

¿A cuántas onzas equivale una taza?

Hay formas muy frecuentes, aunque consideradas menos precisas, pero muy utilizadas. Por ejemplo, entre ellas está una cucharada, taza, pizca, etcétera. Pero si la interrogante la llevamos a las onzas que están en una taza, una fórmula podría ayudarte.

En principio, una onza líquida en Estados Unidos equivale a 29,573 mililitros. Ahora bien, no es la misma medida en otras zonas como el Reino Unido. Inclusive, prácticamente, en el resto del mundo, que corresponde una onza líquida a 28,412 mililitros (ml).

Dicho eso, lo otro a contemplar es a lo que equivale una taza, siendo 250 ml lo normal. Ya con estos datos, se puede utilizar la fórmula más exacta para saberlo.

Debes multiplicar el número de tazas por 8.79. Ejemplo: 3 tazas corresponden a 26.37 onzas líquidas (3 * 8.79).

Y si lo planteas en otro escenario, como uno el que quieras saber es a cuántas tazas corresponde. La fórumula a aplicar es la siguiente:

Debes sacar el otal de onzas dividido 8.79. Por ejemplo, 40 onzas líquidas corresponden a 7.96 tazas (40 / 8.79). Es decir, casi 8 tazas.

Y esos modelo lo puedes aplicar también a lo que quieras validar. Si deseas saber a cuántas onzas equivale una taza de harina o una de agua. La fórmula aplica en todos.

De esa manera, ya podrás ayudarte de mejor forma si algún día no cuentas con elementos a la mano. Ya medir a cuántas onzas equivale una taza no será tan difícil como cuando no lo sabías.