¿Se acabó el debate? Rafael Nadal tiene claro quién es el mejor tenista de toda la historia (+Video)

Este jueves 15 de febrero se dio a conocer una entrevista en “El Objetivo de Ana Pastor”, programa de entrevistas en el medio español “La Sexta”, en el que tuvo a Rafael Nadal como protagonista. El tenista balear fue el invitado especial en una conversación en la que tocaron todos los temas, desde su posible retiro del tenis profesional, Carlos Alcaraz y la rivalidad que mantuvo con Roger Federer y Novak Djokovic por muchos años.

El tenista de Manacor comenzó la entrevista respondiendo la que es, posiblemente, la incógnita más popular entre todos los fanáticos en el mundo del tenis. Ana le preguntó sobre su posible retirada, a lo que Nadal se encargó de recordar que en “estos últimos años me han preguntado mucho por la retirada, pero es normal. Mi objetivo prioritario es llegar a la temporada de tierra de la mejor manera posible. Confío en estar en Indian Wells, posiblemente sea la última vez que lo juegue y es un torneo muy especial para mí", comentó.

Asimismo, el tenista balear fue cuestionado sobre su rivalidad con Novak Djokovic y Roger Federer, sobre la cual le preguntaron quien es el mejor tenista de todos los tiempos para él.

¿Quién es el mejor tenista de la historia?

El debate entre los fanáticos y analistas sobre quien es el mejor jugador de todos los tiempos ha crecido en los últimos años. Novak Djokovic, ganador de 24 Grand Slams, Rafa Nadal (22) y Roger Federer (20), aparecen siempre en la conversación sobre el mejor jugador de la historia, pero Rafa tiene sus razones para justificar quien es el mejor tenista que él ha visto.

"Diría que es el mejor de la historia. Ha tenido un cuerpo mejor que el mío y eso también cuenta. Los números dicen que sí, que es el mejor y para mí, lo es", indicó Rafael Nadal sobre “Nole”, quien a sus 36 años de edad viene de caer derrotado en las semifinales del primer Grand Slam del año ante Jannik Sinner.

"La frustración le dura el momento de romper la raqueta. Después está preparado para jugar al cien por cien otra vez. Y es el mejor que he visto. He estado lesionado y él no y me he perdido Gran Slam, pero él ha tenido mejor cuerpo y eso también cuenta", insistió.

Asimismo, finalizó conversando sobre la rivalidad que mantuvo con Federer y Nole, una rivalidad que será muy difícil de igualar. "Nos hemos quitado mucho, pero hemos conseguido un nivel de autoexigencia difícil de repetir. Esa competición nos ha llevado al límite", ha reconocido Rafa.