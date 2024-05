 Yoveinny Mota se une a la delegación venezolana para los Juegos Olímpicos de París 2024

La venezolano Yoveinny Mota logró clasificarse este jueves 23 de mayo a la edición XXXIII (33) de los Juegos Olímpicos de París 2024, que se realizarán del 26 de julio al 11 de agosto.

Mota registró el segundo mejor tiempo en la clasificación durante el torneo "West First Round NCAA División 1" del sistema universitario de Estados Unidos, donde logró superar la marca mínima que exige el Comité Olímpico de 12.77 segundos en la modalidad de 100 metros vallas.

La corredora venezolana que competirá por primera vez en la justa universal de los deportes, es la atleta número 27 de Venezuela en clasificarse a los JJOO que se realizarán en la capital de Francia.

"Los sueños están destinados, a quienes despiertos trabajan día a día para conseguirlos. Hoy me he clasificado oficialmente a mis primeros Juegos Olímpicos los de @paris2024 en los que me permitiré continuar un sueño que apenas comienza! Gracias a Dios, a mi familia y a mi esposo por estar ahí todos los días ayudándome a construir siempre una mejor versión de mi. Nos vamos a París", expresó en las redes sociales.