¡Escándalo! Jannik Sinner cae eliminado del Masters 1000 de París y varios jugadores critican el calendario

El Masters 1000 de París ha traído consigo varios de los resultados más sorprendentes de lo que va de temporada. El número dos del mundo, Carlos Alcaraz, cayó eliminado en los dieciseisavos de final del certamen ante el ruso Roman Safiullin, número 45 del ranking ATP con marcador de 6-3 y 6-4. Mientras que Daniil Medvedev se vio superado por un marcador de 6-3, 6-7 y 7-6 ante el búlgaro Grigor Dimitrov.

No obstante, la eliminación de Sinner de uno de los últimos Masters 1000 de la temporada trajo consigo la indignación de mucho de los fanáticos e incluso jugadores del circuito. El joven tenista de 22 años protagonizó el último duelo del pasado miércoles 1 de noviembre ante el estadounidense Mackenzie McDonald, el cual concluyó con la remontada por 6-7 (6), 7-5 y 6-1 para avanzar a la siguiente ronda.

Concluyó su tarea de pasar a octavos cerca de las tres de la madrugada, una programación que mereció muchas críticas porque se unió a un orden de juego que le ponía en pista no antes de las cinco de la tarde del mismo jueves en el que había empezado y acabado su estreno.

Críticas de los jugadores

"Bravo (con ironía) ATP por cómo ayudas en la recuperación de uno de los mejores jugadores del mundo y estar preparado cuando acaba su partido a las 02:37 de la mañana y le das sólo 14.5 horas de recuperación. ¡Menuda broma!", denunció en las redes sociales el tenista noruego Casper Ruud.

De igual manera, el experimentado tenista suizo Stanislas Wawrinka también se unió al enfado de varios de los jugadores sobre la mala programación y desgastante calendario de la ATP. "¡Es una locura! Al torneo no le importa y la ATP simplemente sigue lo que el torneo quiere. Siempre la misma historia", comentó Stan.

Jannik Sinner comentó luego de su victoria en su debut del Rolex Paris Masters del Accor Arena de Bercy que "es muy tarde, trataré de dormir y recuperarme para ver cómo me encuentro. No sé si jugaré". De esta manera, el italiano anunció que no jugaría su encuentro de los octavos de final, dejando vía libre a Álex de Miñaur para su pase a cuartos de final.

"Terminé mi último partido cuando eran casi las 3 de la mañana y no me acosté hasta unas horas más tarde. Tuve menos de 12 horas para descansar y prepararme de cara al siguiente partido. Debo tomar la decisión correcta para mi salud y mi cuerpo: las próximas semanas, con las ATP Finals en casa y la Copa Davis serán muy importantes. Ahora me toca concentrarme y prepararme para estos eventos. ¡Nos vemos en Turín! ¡Forza!”, escribió en sus redes sociales.