¡Lamentable! Daniil Medvedev realiza gesto ofensivo contra aficionados tras derrota (+Video)

El tenista ruso Daniil Medvedev se encuentra envuelto en nueva polémica tras unas acciones que realizó este miércoles contra los aficionados presentes en un partido de segunda ronda del Masters 1000 de París-Bercy.

Medvedev cedió en su cruce ante el búlgaro Grigor Dimitrov y al termino del mismo realizó gestos ofensivos con el dedo medio de su mano derecha, justo al salir del salón de usos múltiples de la capital francesa.

Previo a este hecho, el tenista se había quejado con el juez de cancha porque los fanáticos presentes en el recinto lo abucheaban constantemente, lo que le generaba distracciones.

"Ellos pitan, yo no voy a jugar cuando pitan. Son estúpidos, dejan de silbar mientras juego. No hice nada para que me silbaran", le advertió al árbitro.

Preguntado a la conclusión por si había hecho una peineta, respondía con cierta ironía: "Me miraba la uña. ¿Cómo iba a hacer eso al amable público que hay en París-Bercy?".