Conoce los resultados de los criollos en el Campeonato Mundial de Natación

Ivan Holguín 23/06/2022 6:24 pm

Redacción Meridiano

El Campeonato Mundial de natación de la FINA ya tiene varios días de iniciado, pero justamente hoy compitieron 3 de los miembros de nuestra delegación (Alberto Mestre, Jorge Eliezer Otaiza y Lismar Lyon), teniendo resultados positivos.

El mejor de los resultados lo obtuvo, Alberto Mestre, quien hoy compitió en los 50 metros estilo libre, donde logró meterse a las semifinales de la competición, luego de terminar con un tiempo de 22.12 segundos en el Heat 9. En semis el resultado no fue el mejor y tras terminar con tiempo de 22.13 segundos, se posicionó en el puesto 16 de la clasificación general.

Por su parte la criolla Lismar Lyon, terminó en el puesto 25 de la prueba de 50 metros mariposa, donde acabó con un tiempo de 26.93 segundos. Mientras, que Jorge Eliezer Otaiza, finalizó su participación en el Campeonato Mundial, al terminar vigesimoquinto (25°) en los 100 metros mariposa con un tiempo de 52.78 segundos.

Cabe recordar que la participación criolla cerrará con el joven de 18 años, Jesús González, quien será el único presente en pruebas de clavados. El día 27 en el trampolín de 3m (3:00 a.m. y si avanza a semis a las 10:00 a.m.); y el día 30 en el trampolín de 1m (6:00 a.m. y si avanza a la final a las 11:00 a.m.).