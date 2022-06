Robeilys Peinado anuncia que no competirá en los Juegos Bolivarianos

Redacción Meridiano

Malas noticias para Venezuela, ya que la atleta criolla, Robeilys Peinado informó a través de sus redes sociales que no será parte ni de los Juegos Bolivarianos de Valledupar, ni del Campeonato Mundial de Atletismo.

Si las cosas no fluyen no las fuerces.



Me entristece informales que no podré comenzar el ciclo olímpico en la primera parada y tendré que retirarme de el campeonato mundial de Atletismo 💔😥 pic.twitter.com/A8jsne3dHY