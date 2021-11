Omar Morales y Legión MMA buscan el cambio de las artes marciales mixtas

Otros Deportes

Iván Holguín López / @ivan_baloncesto

Las artes marciales mixtas son uno de los deportes que mayor crecimiento en el mundo entero y Venezuela tiene su exponente, Omar Morales, también conocido como “Venezuelan Fighter”, quien es el único representante criollo en la UFC.

Pero ahora Morales no es noticia por su faceta deportiva, sino que asume una nueva faceta la de empresario y promotor, siendo ahora la cabeza del equipo Legión MMA, una empresa con la que hoy organiza un conjunto de combates de artes marciales mixtas en el país.

El proposito de Legión MMA

- ¿Cuál es el lema de Legión MMA?

- “El lema de Legión MMA es buscar el cambió de las artes marciales mixtas, darle un vuelco a como se vienen haciendo las cosas, darle la protección adecuada a los peleadores y garantizarles una liga que realmente les de la experiencia y los impulse en el mercado de las MMA internacional”.

Este viernes 12 en el Hotel Eurobuilding, más específicamente en el Salón Plaza Real, donde se realizarán 9 combates profesionales, es la cartelera de peleas organizada por Legión MMA este viernes.

- ¿Cuál es el formato de los combates?

- “Solo tenemos un combate amateur, que será el telonero de la jornada, de dos muy buenos peleadores, solo que no están en el momento ideal para un combate profesional. El resto de la jornada tendrá peleas en todas las categorías desde los 61 kilogramos en adelante. De igual manera contaremos con diferentes peleadores de todo el país”.

Pero lo que realmente resuena como el principal cambio que ofrece Legión MMA será la renovación de la inclusión de la protección adecuada dentro de las peleas, algo que es un hito dentro de las artes Marciales Mixtas en Venezuela.

Los participantes de los combates Legión MMA

Dentro de los 9 combates presentes en esta presentación, dos (Genier "Battousai" Penagos y Erick Villasmil) de los luchadores que harán vida en ellos, también dieron sus declaraciones sobre el evento y sus pretensiones.

- ¿Cómo te preparaste para este combate?

- “Me he preparado desde hace meses, con un entrenamiento muy fuerte. Estoy muy enfocado, muy concentrado en este evento, en esta pelea, con la intensión de brindar un buen espectáculo para la afición. Pero sobre todo salir con la mano en alto”, señaló Villasmil.

- ¿Cómo fueron estos años de pandemia?

- “Hace dos años que empezó la pandemia y no he tenido la oportunidad de pelear, a pesar de que siempre me mantuve activo he entrenado todos los días, sin desmotivarme sin decaer. Por lo que este evento realmente nos cayó como anillo al dedo”, apuntó Penagos.

Para ambos peleadores, la figura de Omar Morales es un ejemplo a seguir dentro del mundo de la MMA. “El es nuestro único representante, el máximo exponente de este deporte y sería un sueño algún día emularlo”, dijo Villasmil. Por su parte Penagos agradeció a Morales y lo señaló como “su modelo a copiar”.

El futuro de Morales

El criollo con récord 11-2 en el UFC, viene de caer en dos ocasiones al hilo, pero el mismo admite que esto se debió a la adaptación a otras categorías de peso.

- ¿Qué influyó en tu derrota ante Jonathan Pearce?

- “Ante Pearce (su último rival) me complicó mucho el corte de peso, al principio estaba bien, pero el día del pesaje me sentí muy mal y estuve acalambrado por 2 horas, eso me afectó mucho”.

- ¿Piensas volver a pelear?

- “Tenía intensiones de pelear este año, pero mi cuerpo técnico me recomendó descansar y esperar hasta el año 2022. Tengo en mente volver a combatir entre febrero y marzo del año que viene. Eso sí, en mi categoría la de 155 libras”.

- ¿Cuál es tu motivación con Legión MMA?

"Es un orgullo incentivar a los peleadores jóvenes, y que cuenten con las posibilidades que uno no tuvo. Aunque aún no la generación de relevo, porque yo tengo mucho más por dar”.