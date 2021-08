Nueva Zelanda anula viaje a Australia por covid-19

Otros Deportes

Viernes 20| 7:04 am





La selección de Nueva Zelanda no viajará los próximos días a Perth, donde tenía que disputar un encuentro de The Rugby Championship el sábado 28, a causa de las restricciones gubernamentales por la pandemia de la covid-19.



Así mismo, la Federación de rugby neozelandesa (NZR) ha anunciado que tampoco permitirá que se jueguen en el país los dos encuentros de los All Blacks contra Sudáfrica y los dos de la selección femenina (Black Ferns) contra la australiana (Wallaroos).



El conjunto neozelandés y el australiano debían enfrentarse el sábado 28 en el Optus Stadium de Perth en el segundo encuentro para ambas selecciones del actual torneo que enfrenta a las potencias del balón oval en el hemisferio sur, así como recibir a Sudáfrica en Dunedin, el 25 de septiembre, y en Auckland, el 2 de octubre.



Tenía previsto los All Blacks viajar este mismo sábado, pero la NZR ha decidido que no lo hicieran dada la incertidumbre existente, como reconoció el director general del organismo, Mark Robinson.



"Sin una completa certeza sobre los próximos movimientos del equipo en torno al Rugby Championship, hemos considerado prudente que el equipo se quede en Nueva Zelanda hasta que la organización haya anunciado el calendario completo. Una vez que el equipo abandona nuestras costas, actualmente no puede regresar hasta el 23 de noviembre después de su gira por el Norte, por lo que, dada la incertidumbre, tiene sentido hacer una pausa y obtener más claridad sobre estos encuentros", dijo Robinson.



"Compartimos la decepción de nuestros aficionados, jugadores y todo el mundo, en particular los de Dunedin, donde el centésimo partido entre los All Blacks y Sudáfrica, con todas las entradas agotadas, se perfilaba como una ocasión muy especial. Pero tras las conversaciones con el Gobierno está claro que las restricciones de viaje por la covid-19 significaban que no había forma de traer al equipo sudafricano y al australiano femenino. Entendemos la importancia de situar en primer lugar la salud y la seguridad de los neozelandeses", apuntó.



The Rugby Championship tendrá mañana un nuevo capítulo en el estadio Nelson Mandela Bay de Gqeberha (antes denominada Port Elizabeth) con el duelo entre Sudáfrica y los Pumas argentinos.



El pasado 14 de agosto los sudafricanos vencieron por 32-12, al igual que hizo Nueva Zelanda con Australia (57-22) en Auckland. EFE