Manning lidera la ceremonia de inducción al Salón de la Fama

Peyton Manning, que lideró la Generación del Salón de 2021, cerró el fin de semana de consagración más grande del Salón de la Fama del Fútbol Americano profesional en su historia el domingo por la noche.



Drew Pearson, única selección del primer equipo para el equipo All-Decade de la década de 1970 que no había sido consagrado anteriormente en el Salón de la Fama y abrió la velada con una presentación enérgica que marcó el tono de la noche fue nombrado en la categoría de Seniors.



A Pearson le siguió Tom Flores, el primer entrenador de minorías en ganar un Super Bowl. Flores ganó anillos de Super Bowl como jugador, entrenador asistente y entrenador en jefe para ir con un campeonato de la AFL como jugador.



Flores y el miembro del Salón de la Fama Mike Ditka son las únicas personas en la historia de la NFL que han sido ganadores del Super Bowl como jugadores, entrenadores asistentes y entrenadores en jefe.



Pero el cabeza de cartel del grupo ocupó el tercer lugar en el orden de los oradores cuando Manning subió al podio.



Manning, seleccionado en su primer año de elegibilidad, jugó en dos equipos ganadores del Super Bowl, fue cinco veces Jugador Más Valioso, 14 veces seleccionado al Pro Bowl, Novato Ofensivo del Año y Jugador Regreso del Año.



Manning se retiró con numerosos récords de una sola temporada y de su carrera, incluidos sus 5,477 yardas aéreas y 55 touchdowns en 2013.



La ceremonia del domingo por la noche en el estadio Tom Benson culminó un fin de semana de consagración extendido con el Juego del Salón de la Fama del jueves pasado para ir con las ceremonias el sábado por la noche para la clase del Salón de 2020 y la clase del Centenario de miembros del Salón de la Fama seleccionados como parte del centenario de la liga. Ambas ceremonias se cancelaron el año pasado debido a las restricciones de COVID-19.



Manning fue seguido al podio por el ex safety de los Buccaneers de Tampa Bay y los Broncos de Denver, John Lynch.



Lynch, ahora gerente general de los 49ers de San Francisco, fue seleccionado nueve veces al Pro Bowl, incluidos sus últimos cuatro años en la liga, que pasó en Denver. Lynch relató el impacto del miembro del Salón de la Fama Bill Walsh en su carrera, así como la influencia del miembro del Salón de la Fama Tony Dungy y Herm Edwards.



Calvin Johnson, quien también fue seleccionado para la consagración en su primer año de elegibilidad fue sólo el tercer jugador en ser consagrado cuando tenía 35 años o menos.



Johnson registró cinco temporadas de recepción de 1.200 yardas y ocupa el puesto 31 en yardas por recepción de por vida. Terminó su carrera como líder de Detroit recepciones (731), yardas (11,619) y touchdowns recibidos (83). Sus 84 touchdowns totales son segundos en la historia de los Lions detrás de 109 anotaciones por el corredor del Salón de la Fama Barry Sanders.



El ex escolta de los Steelers, Alan Faneca, habló sobre cómo lidiar con la epilepsia en su carrera.



Charles Woodson cerró la noche cantándole a su madre, Georgia, cuando subió al podio. El nueve veces Pro Bowler pidió a los que estaban en el estadio que se pusieran de pie."



El veterano cazatalentos de los Steelers, Bill Nunn, quien fue consagrado como colaborador, fue honrado póstumamente con un video tributo durante la ceremonia.



Nunn, un pionero de la exploración, asesoró a los equipos de la NFL sobre jugadores de los colegios y universidades históricamente negros de la nación que había evaluado como escritor deportivo. Más tarde, Nunn pasó más de cuatro décadas con los Steelers y fue una figura clave en la carrera dinástica del equipo en la década de 1970 y en el regreso al Super Bowl en las décadas siguientes. Murió en 2014. / EFE