N'Keal Harry pide un cambio para salir de los Patriots

Hasta ahora no ha podido cumplir con las expectativas

Otros Deportes

Martes 6| 11:43 pm





El exreceptor de primera ronda N'Keal Harry solicitó este martes a los Patriots de Nueva Inglaterra un cambio de elenco, anunció su agente en un comunicado obtenido por Mike Garafolo de NFL Network.

"Durante los últimos meses, he estado trabajando en cooperación con los Patriots tras bambalinas para poner en marcha un plan que permita a N'Keal prosperar en New England", dice el comunicado. "A lo largo de dos temporadas no ha cumplido con las expectativas que los Patriots y N'Keal tenían cuando reclutaron una amenaza dominante en el campo que era prácticamente imparable en el punto de ataque en la universidad".

"Tras numerosas conversaciones con los Patriots, creo que es el momento de empezar de nuevo y lo mejor para ambas partes es que N'Keal siga adelante antes del inicio del campo de entrenamiento. Por eso he informado hoy a los Patriots de que solicitó formalmente un intercambio en nombre de mi cliente."

Harry, de 23 años, no ha cumplido con las expectativas desde que Nueva Inglaterra lo reclutó en el puesto 32 global en 2019. Ha acumulado apenas 45 recepciones para 414 yardas y cuatro touchdowns a través de 21 apariciones.

Múltiples equipos supuestamente contactaron a Nueva Inglaterra para medir la posibilidad de un intercambio por Harry a principios de esta temporada baja, pero un acuerdo no se materializó.

El producto de Arizona State tiene dos temporadas más y una opción de quinto año restante en su contrato de novato. Harry tiene una carga de 2,7 millones de dólares para esta temporada y una carga de 3,2 millones de dólares para el 2022, según Spotrac.

Fuente: The Score