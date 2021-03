Omar Morales busca su cuarta victoria dentro de la UFC

Otros Deportes

Viernes 26| 2:49 pm





Taylor Calderón / @Taylorvzlamma

Como en la antigua Roma, todos los venezolanos estamos listos para ver a nuestro guerrero pelear el día de mañana en contra de Shane Young. Morales, que posee un récord de 10-1 dentro de las artes marciales mixtas, busca sumar su victoria número 11 para así continuar el camino por el que tanto ha luchado. En unas declaraciones que dio anteriormente sobre su récord y el motivo para bajar de división, aseguraba poder abrirse paso dentro del TOP 10 del ranking pluma. "Tengo un récord bastante llamativo en esta división (ligero), ya quedé en hablar con mi coach para ver qué planeamos, ya que en la 145 yo me abriría camino bastante rápido en los 10 primeros del ranking, pero ya depende de las oportunidades que me dé la empresa (UFC) para seguir creciendo y subiendo".

¡20 PUNTOS EN EL PESAJE!

El día de hoy se llevó a cabo el pesaje en donde nuestro criollo Omar Morales consiguió las 146 lbs para su pelea, se presentó sin ningún problema en la báscula y se ve en buena forma para el compromiso del día de mañana. Lo mismo hizo Shane Young que pesó 145.5 lbs. Todo listo para el venezolano y el neozelandés.

El oriundo de Venezuela, es un atleta bien entrenado, altamente capacitado y con recursos ilimitados para afrontar esta y otras batallas que se le pongan enfrente. Con 35 años y dentro de la organización más grande de las MMA quiere regalarnos esa victoria dentro de la categoría del peso pluma. Su última pelea fue una verdadera batalla, en contra del gran experimentado Giga Chikadze, en donde consiguió su primer revés, pero esto ya es cosa del pasado. Con su nuevo entrenamiento y estando dentro de uno de los mejores gimnasios del mundo, como lo es el Sanford MMA, en donde entrenan peleadores de talla mundial tales como: Kamaru Usman, Michael Jhonson, Gilbert Burns, Robbie Lawler, Vicente Luque, Anthony Johnson, Luke Rockhold, Michael Chandler, Volkan Oezdemir, entre otros, se espera que Morales logre la tan deseada victoria.



Dentro de la UFC Omar tiene un récord de 3-1, consiguiendo su primera victoria en contra de Harvey Park en el Dana White´s Contender Series del año 2019 por la vía del TKO, la segunda por decisión unánime en contra de Dong Hyun Ma y la tercera igualmente por decisión unánime, vs Gabriel Benitez, todas estas en peso ligero. Su primera derrota fue en manos del georgiano en los pesos plumas.



"The Venezuelan Fither” ya se pudo adaptar al peso y eso se ve en cada uno de sus entrenamientos, tiene más velocidad y potencia en sus golpes, algo de lo que se tiene que cuidar el peleador neozelandés que ostenta un récord de 13-5, 2-2 dentro de la promotora. Buscando entrar a la boca del león, Young no puede permitirse una derrota más, con tan solo 27 años el joven peleador asegura poder contra el venezolano. Ambos vienen de una derrota y los dos son muy buenos strikers, esperamos ver una pelea de pie, una guerra sin fin como nos ha acostumbrado Omar, en donde deja todo dentro del octágono, es su mejor arma y la va a utilizar para poder neutralizar a Young.

Morales tiene una muy buena pelea de pie, en donde tiene un porcentaje de daño alto, 64% a la cabeza, 24% al cuerpo y un 12% a las piernas de su rival. Aunque no podemos olvidar que también es bueno en el arte del grappling, considerando que 5 de sus 10 victorias se deben a eso. Es un peleador muy completo capacitado para entrar en batallas cada vez más complejas, quiere enfrentarse a los mejores para seguir subiendo y destacar dentro de la división. Ahora solo nos queda esperar hasta mañana para ver quién sale victorioso de la arena.