Presentan seis demandas más contra Watson por agresión sexual y llegan a 13

Otros Deportes

Martes 23| 5:13 am





El mariscal de campo de los Texans de Houston, Deshaun Watson, recibió este lunes otras seis demandas más por agresión sexual y conducta inapropiada que se unieron a las otras siete que ya tiene en su contra desde la pasada semana.



Entre las últimas seis demandas que presentó el abogado de Houston, Tony Buzbee, se incluye una en la que presuntamente Watson agredió sexualmente a una mujer este mismo mes.



Buzbee fue también el encargado de presentar las anteriores siete demandas, la pasada semana, con lo que suman ya 13 las que pesan contra Watson, de 25 años.



Una de las demandas presentadas el lunes alega que Watson agredió a una masajista en marzo de 2021 al "tocarla con su pene y exponerse".



Otra se centra en dos sesiones de masajes, una en junio del 2020 y otra en agosto del 2020, en las que se alega que Watson acosó a una mujer al "agarrarle los glúteos y la vagina de la demandante, tocarla con su pene y tratar de obligarla a hacerlo, además del sexo oral ".



Esta demanda alega que el primer masaje se reservó a través de un spa y el segundo a través de Instagram, donde la mujer dice que "no se dio cuenta de que Watson era un cliente que regresaba".



La tercera demanda se centra en una sesión del pasado enero y acusa a Watson de exponerse a una masajista, "tocarla con su pene y hacer comentarios sexualmente sugerentes".



La cuarta demanda acusa a Watson de acosar a una masajista y exponerse a la mujer en agosto del 2020. La quinta demanda surge de un incidente que supuestamente ocurrió en julio del 2020.



Una sexta demanda presentada este lunes por la tarde alega que Watson acosó y tocó inapropiadamente a una esteticista profesional con su pene mientras le realizaba un masaje en abril del 2020.



Watson ha negado haber actuado mal y su abogado Rusty Hardin, el más prestigioso de Houston, que ya ha defendido a deportistas como el exlanzador de Grandes Ligas, Roger Clemens, cuando mintió al Congreso sobre el consumo de esteroides, dijo el pasado viernes que las acusaciones contra el mariscal de campo negro de los Texans son "infundadas".



Después del anuncio de Buzbee de la primera demanda el martes pasado, Watson respondió en Twitter diciendo que rechazó "una demanda de acuerdo infundada de seis cifras" y que se trata de "limpiar mi nombre, y espero hacerlo".



En el momento de su declaración, Watson señaló que no había visto la primera demanda.



"Nunca he tratado a ninguna mujer, con nada más, que el mayor respeto", destacó Watson en su declaración.



Por su parte, Buzbee informó en una publicación de Instagram el pasado sábado que presentaría declaraciones juradas y pruebas de varias mujeres al Departamento de Policía de Houston y al fiscal de distrito de Houston el lunes por la mañana.



También adelantó que solicitará que un gran jurado considere la evidencia y determine si el estado de Texas debe presentar cargos contra Watson.



Dane Schiller, portavoz del fiscal de distrito del Condado de Harris al que pertenece Houston, declaró este lunes que sería "inapropiado" que la oficina del fiscal del distrito comentara sobre las demandas contra Watson.



"Sería inapropiado que la Oficina del Fiscal de Distrito comentara sobre una demanda civil, y nos abstenemos de discutir públicamente las acusaciones sobre cualquier asunto hasta que se presente un cargo criminal; lo hacemos para ser justos con todos", justificó Schiller en un declaración oficial.



El pasado viernes, Buzbee explicó a los periodistas que la primera vez que habló con los representantes de Watson sobre una de las acusaciones de agresión sexual fue en febrero de este año.



Buzbee también dijo el viernes que ha sido contactado por "más de 10 mujeres adicionales", además de las que ya representa en las demandas, que han presentado informes sobre una conducta similar de Watson.



Mientras, la pasada semana, el portavoz oficial de la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL), Brian McCarthy declaró que "el asunto está bajo revisión".



Por su parte, los Texans indicaron que estaban en conocimiento de los hechos y en base a la política de conducta personal que rige en la liga, permanecerían en estrecho contacto con la NFL durante su investigación. / EFE