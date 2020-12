Raiders mandan a Ruggs a la lista de coronavirus

Otros Deportes

El novato de los Raiders de Las Vegas Henry Ruggs III, el primer receptor seleccionado en un draft para receptores, fue colocado en la lista de reserva / COVID-19 y estará fuera para el partido en casa el jueves por la noche contra los Chargers de Los Ángeles.



Ruggs, elegido con la decimosegunda selección general después de ser el jugador más rápido en el combinado de la NFL con un tiempo de 4.27 segundos en los 40, no ha tenido el impacto que Las Vegas esperaba al salir del draft. Tiene 23 recepciones en 38 objetivos para 414 yardas y dos touchdowns en 11 partidos.



A principios de este mes de noviembre, Ruggs dijo que no le gustaban las estadísticas personales, que sólo quería ganar.



El entrenador en jefe de los Raiders, Jon Gruden, ha dicho que la velocidad de Ruggs ha abierto oportunidades para otros receptores de pases en la ofensiva.



Gruden indicó que sabe "cómo cuantificarlo" y que "tendría que preguntarle a los entrenadores de los otros equipos". "No nos defienden como nos defendieron en el pasado. Las estadísticas son importantes para algunas personas; ganar es más importante para otras. Nosotros estamos más interesados en ganar", añadió.



"La amenaza de Ruggs III prevalece cuando está en el césped. Vamos a darle más la pelota, pero ahora estamos más interesados en tratar de encontrar formas de ganar que en intentar alimentar las estadísticas de alguien", indicó.



Entre los receptores novatos con al menos 15 recepciones, Ruggs ocupa el primer lugar en yardas por recepción (18.0), pero es decimosegundo en objetivos, decimotercero en recepciones y decimoprimero en yardas en recepción y yardas en recepción por partido.



Los Raiders (7-6) han perdido tres de sus últimos cuatro partidos y quedan fuera de la carrera de la postemporada por la Conferencia Americana, cuando restan tres partidos por jugarse.EFE