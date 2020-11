Sherman regresará con los 49ers hasta la semana 12 del campeonato

Otros Deportes

Sábado 14| 8:11 am





El esquinero de los 49ers de San Francisco, Richard Sherman, quien ha jugado en un solo partido este año, no regresará a la alineación para el juego de la décima semana del equipo en Nueva Orleans, sino hasta la décimo segunda, contra los Rams de Los Ángeles.



Kyle Shanahan, entrenador en jefe, dijo a los periodistas el viernes que Sherman no está listo para jugar.



"Hizo un buen trabajo", dijo Shanahan, pero agregó que "(Él) pudo practicar los tres días en el equipo scout. Si tuviéramos que hacerlo, podríamos impulsarlo, pero no sería lo más inteligente. Así que lo tendremos de descansos esta semana y nos sentiremos bien de que vaya contra los Rams".



Sherman se perderá su noveno partido el domingo, lo cual le costará 62.500 por cada juego perdido, un total de 562.500.



También ha perdido, en la práctica, un incentivo de un millón de dólares por participar en al menos el 90 por ciento de las jugadas defensivas del equipo en 2020, junto con un incentivo de un millón para formar parte del equipo Pro Bowl y otro de dos millones por ser nombrado para el primero o segundo equipo All-Pro.



El costo de la lesión sería de poco más de cuatro millones y medio.



An así ganará ocho millones en salario y hasta 437.500 en bonificaciones de roster por juego.

EFE