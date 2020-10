Bernal no estará en la Vuelta e Ineos pondrá los galones a Carapaz y Froome

Otros Deportes

Jueves 8| 6:22 am





El colombiano Egan Bernal (Ineos), ganador del Tour de Francia 2019 y retirado este año después de la decimosexta etapa, no volverá a competir esta temporada y se centrará en recuperarse físicamente para 2021, por lo que no participará en la Vuelta a España.



La decisión, que confirma Cyclingnews, excluye a Bernal como jefe de filas del Ineos para la Vuelta y hace que las referencias para la ronda española sean el británico Chris Froome, cuatro veces ganador del Tour, y el ecuatoriano Richard Carapaz, vencedor del Giro 2019.



Bernal, quien también se retiró en el Dauphiné dos semanas antes del Tour de Francia, evidenció en la "grande boucle" un bajo estado de forma que le impidió luchar por la defensa de su título y finalmente optó por el abandono antes del comienzo de la decimoséptima etapa.



El ciclista de Zipaquirá, de 23 años, se había planteado la posibilidad de afinar su estado de forma para la Vuelta que se disputa del 20 de octubre al 8 de noviembre, pero la opción del equipo es la recuperación total del colombiano y afrontar con garantías la próxima temporada.



Chris Froome, ganador de la Vuelta 2011 y 2017 y ausente en el Tour 2019, afrontará su último gran reto con el maillot del Ineos en la ronda nacional antes de marcharse al Israel Start-Up Nation.



El ciclista nacido en Kenia compartirá filas con Richard Carapaz, quien participará por tercera vez en la Vuelta a España. El ecuatoriano estaba previsto para el Giro, pero un cambio de planes del Ineos le obligó a participar en el Tour ante las ausencias de Froome y Geraint Thomas. / EFE