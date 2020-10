Rodgers da cuatro pases de anotación y Packers siguen invictos

Otros Deportes

Martes 6| 6:39 am





El veterano mariscal de campo Aaron Rodgers dio cuatro pases de anotación y dirigió la ofensiva ganadora de los Packers de Green Bay que vencieron por 30-16 a los Falcons de Atlanta en el tradicional partido de los lunes por la noche con el que se completó la Semana 4 de competición de la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL).



Rodgers completó 27 de 33 pases para 327 yardas con cuatro envíos de anotación, sin interceptaciones, y apenas fue derribado una vez en 12 oportunidades.



Rodgers acabó el partido con 147,5 en su índice de pasador, comparado al 92,4 que tuvo Matt Ryan, el mariscal de campo titular de los Falcons.



El veterano pasador de los Packers tuvo al ala cerrada Robert Tonyan como su objetivo preferido al darle tres de los cuatro pases de anotación que completó durante el partido.



Los Packers (4-0) abrieron una temporada al anotar al menos 30 puntos en cuatro partidos consecutivos por primera vez en la historia de la franquicia.



Las dos carreras de "touchdown" del corredor Todd Gurley no pudieron detener a los Falcons en su primera apertura de 0-4 desde 1999, cuando siguieron una temporada de Super Bowl con marca de 5-11.



Green Bay estaba perdiendo sus dos mejores receptores. Davante Adams se quedó fuera por segundo partido consecutivo con una lesión en el tendón de la corva y Allen Lazard también se había ido a la lista de reservas lesionados.



Sin embargo, eso no frenó a Rodgers, quien aprovechó la mermada secundaria de Atlanta y ayudó a Tonyan a ofrecer el desempeño más productivo de su joven carrera.



Tonyan tuvo recepciones de "touchdown" de 19 y 8 yardas para coronar las dos últimas posesiones de los Packers en la primera mitad. Agregó una recepción de touchdown de 21 yardas a mediados del tercer cuarto.



El agente libre no reclutado en el sorteo universitario del 2017 de Indiana State terminó la noche con seis recepciones para 98 yardas junto con sus tres touchdowns que le permitieron establecer récords personales en las tres categorías.



Tonyan, quien ingresó a esta temporada con dos "touchdowns" en su carrera, ha llegado a la zona de anotación cinco veces en sus últimos tres partidos.



Después de perder dos ventajas de "touchdown" en el último cuarto cada una de las últimas dos semanas, los Falcons (0-4) nunca estuvieron adelante en este.



Green Bay tomó la delantera definitivamente cuando Rodgers lanzó un pase de "touchdown" de 6 yardas al corredor Aaron Jones en la primera serie del partido.



Atlanta ya jugaba sin los profundos Ricardo Allen (codo) y Keanu Neal (tendón de la corva) así como el esquinero A.J. Terrell (reserva COVID-19).



Green Bay lo capitalizó anotando "touchdowns" en tres de sus cuatro posesiones de la primera mitad para construir una ventaja de 20-3 en el medio tiempo.



La otra serie de la primera mitad de los Packers terminó a menos de una yarda de la zona de anotación cuando Deion Jones metió a Jamaal Williams en cuarta y gol.



Después de hacer esa cuarta parada y gol, Atlanta mantuvo el balón durante más de 10 minutos y medio con una serie de 94 yardas de 20 jugadas que incluyó dos conversiones en cuarta oportunidad y terminó con un gol de campo de 23 yardas del pateador Elliott Fry. La patada de Fry redujo la ventaja de Green Bay a 7-3.



Pero los Falcons ganaron solo 14 yardas en sus otras cuatro posesiones de la primera mitad. A la ofensiva de Atlanta le fue mejor en la segunda mitad, pero solo después de que Green Bay había construido una ventaja dominante.



El receptor abierto Julio Jones tuvo cuatro capturas para 32 yardas y rompió el récord de recepciones de los Falcons a pesar de quedarse fuera de la segunda mitad con una lesión muscular.



Jones entró a la noche empatado con Roddy White, quien atrapó 808 pases para los Falcons entre 2005 y 2013.



Rodgers se convirtió en el undécimo jugador en la historia de la NFL en tener al menos 4.000 pases completos. Uno de los otros jugadores en alcanzar esa marca es Ryan de Atlanta, quien completó 28 de 39 para 285 yardas sin pases de "touchdown" ni interceptaciones el lunes.



El mariscal de campo estelar de los Packers también estableció marca personal al completar 17 de los 17 primeros envíos que hizo a los corredores y alas cerradas, algo que no lograba ningún pasador desde que Joe Flaco lo hizo en el 2015 (21 de 21) cuando jugaba con los Ravens de Baltimore. / EFE