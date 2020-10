La NFL lanza fuerte advertencia a quienes no usen máscara facial

Otros Deportes

La Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL) emitió otra fuerte advertencia a los entrenadores que no usan máscaras en el banquillo durante los partidos, amenazando con suspensiones y perdida de selecciones del sorteo universitario como castigo por no cumplir con los protocolos de coronavirus los días de partido.



El memorando, que fue enviado a los entrenadores, gerentes generales y ejecutivos de equipo por el vicepresidente ejecutivo de la NFL, Troy Vincent, incluye un pasaje en el que la NFL dice que "abordará la falta de cumplimiento de las medidas de responsabilidad que pueden incluir ... suspensiones y / o pérdida de selecciones de draft".



Es la segunda vez este mes que la NFL advierte a los entrenadores que cumplan con los protocolos relacionados con el coronavirus usando una máscara en el banquillo.



La liga ya ha multado por un monto total de 1.400.000 dólares a cuatro entrenadores en jefes esta temporada, a Jon Gruden, de los Raiders de Las Vegas; Sean Payton, de los Saints de Nueva Orleans; Vic Fangio, de los Broncos de Denver, y Sean McVay, de los Rams de Los Ángeles, por no usar máscaras en la banca durante los partidos.



"Tanto nuestros asesores médicos como los independientes han enfatizado la necesidad de permanecer vigilantes y disciplinados al seguir los procesos y protocolos establecidos por acuerdo con el Sindicato de Jugadores, así como por los gobiernos estatales y locales", escribió Vincent en el memo.



Agrega que "estamos sólo en la tercera semana 3 de la temporada. Si vamos a jugar una completa e ininterrumpida, todos debemos seguir comprometidos con nuestros esfuerzos para mitigar el riesgo de transmisión del virus. Actuar inconsistente ante los protocolos de salud y seguridad ... pondrá en riesgo la temporada 2020".



Durante el partido del pasado lunes por la noche contra los Chiefs de Kansas City, se vio al entrenador de los Ravens de Baltimore, John Harbaugh, con la máscara bajada mientras discutía con el juez de línea Mark Steinkerchner sobre una penalización por tropezar con el ala cerrada Nick Boyle.



Hasta el momento, la NFL no ha establecido ningún tipo de sanción a Harbaugh. / EFE